Що станеться, якщо поставити свічку за упокій живої людини

У православній традиції існує чітке розмежування церковних свічок, які ставлять за упокій і за здоров'я. Однак іноді може статися таке, що хтось із вірян випадково чи навмисно поставив цей атрибут за спокій ще живої людини.

У народі вірили, що це може накликати біду або навіть смерть. Чи справді у такому разі свічка може привабити негаразди – розповідає LifeStyle24.

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Що буде, якщо поставити свічку за упокій живого

Якщо людина поставить свічку за упокій ще живого, то нічого страшного станеться. Адже цей церковний атрибут не має жодної магічної сили, а тому просто втрачає свій символічний зміст. Водночас народні забобони про те, що така свічка нібито притягує зло або накликає смерть, не є науково підтвердженими. Православна Церква України не визнає свічку інструментом магії, а натомість – лише символом віри.

Насправді жодна молитва не може бути використана на шкоду іншому, оскільки тоді вона стає безсилою або перетворюється на добру дію. Однак якщо ви дізналися, що хтось поставив за вас таку свічку, то не варто панікувати. У такому разі слід помолитися за себе і того, хто це зробив.

Що буде, якщо поставити свічку за упокій живої людини / Фото Freepik

Що означає, коли гасне свічка

Коли гасне свічка в храмі або вдома під час молитви, багато людей сприймають це як поганий знак. Однак священники ПЦУ наголошують, що вірянам не треба вірити в подібні забобони.

Боже Благословення не зникає з вогнем, а всі забобони й повір'я не мають нічого спільного з християнським віровченням. Ці прикмети відображають страх, а не віру, і тільки заважають щирому спілкуванню з Богом. Віряни не мають шукати знаків у випадковостях, а натомість християнам слід знаходити силу в молитві, любові та прощенні.