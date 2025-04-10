У сучасному світі все ще можна побачити, як жінки одягають хустку або шарф перед входом до храму. Так, дівчата демонструють повагу до Бога.

Коріння цієї традиції сягає ще апостольських часів. Що каже Біблія про те, що жінка має покривати голову в церкві – розповідає LifeStyle24.

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Де в Біблії написано, що жінка має покривати голову в церкві

Апостол Павло присвятив цій темі кілька рядків 11 розділу Першого Послання до Коринтян. Він звернувся до християн, щоб розповісти про поведінку чоловіків і жінок під час молитви у храмі. Так, у Святому Письмі йдеться: "Кожний чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову. А кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться. А коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається".

За словами апостола Павла, хустка на голові жінки символізувала її покору та підпорядкованість чоловікові. Раніше саме через наявність головного убору в храмі можна було дізнатися, чи заміжня дівчина, чи ні.

Крім цього, апостол також говорив про певний духовний порядок: "Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці – чоловік, а Христові – Бог".

Чому жінки мають покривати голову в церкві / Фото Freepik

Чи можна йти до церкви під час місячних

У Старому Завіті менструація розглядалася як стан ритуальної нечистоти (Левіт 15:19–30). Це було пов'язано з давніми уявленнями про кров як про щось особливе та сакральне. Однак у Новому Завіті Ісуса Христос наголошує на духовній чистоті людини, а не на її фізіології.

За словами священників Православної церкви України, не існує жодних заборон на відвідування храму під час місячних. Адже менструація – природний процес, який не може відокремити жінку від Бога. Сучасна церква дедалі більше відходить від застарілих уявлень і зазначає, що Господь дивиться на серце.