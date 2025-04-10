Коріння цієї традиції сягає ще апостольських часів. Що каже Біблія про те, що жінка має покривати голову в церкві – розповідає LifeStyle24.

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Де в Біблії написано, що жінка має покривати голову в церкві

Апостол Павло присвятив цій темі кілька рядків 11 розділу Першого Послання до Коринтян. Він звернувся до християн, щоб розповісти про поведінку чоловіків і жінок під час молитви у храмі. Так, у Святому Письмі йдеться: "Кожний чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову. А кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться. А коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається".

За словами апостола Павла, хустка на голові жінки символізувала її покору та підпорядкованість чоловікові. Раніше саме через наявність головного убору в храмі можна було дізнатися, чи заміжня дівчина, чи ні.

Крім цього, апостол також говорив про певний духовний порядок: "Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці – чоловік, а Христові – Бог".

Чому жінки мають покривати голову в церкві / Фото Freepik

Чи можна йти до церкви під час місячних

У Старому Завіті менструація розглядалася як стан ритуальної нечистоти (Левіт 15:19–30). Це було пов'язано з давніми уявленнями про кров як про щось особливе та сакральне. Однак у Новому Завіті Ісуса Христос наголошує на духовній чистоті людини, а не на її фізіології.

За словами священників Православної церкви України, не існує жодних заборон на відвідування храму під час місячних. Адже менструація – природний процес, який не може відокремити жінку від Бога. Сучасна церква дедалі більше відходить від застарілих уявлень і зазначає, що Господь дивиться на серце.