Корни этой традиции достигают еще апостольских времен. Что говорит Библия о том, что женщина должна покрывать голову в церкви – рассказывает LifeStyle24.

Не пропустите Об этом важно знать всем верующим: что нельзя делать в церкви

Где в Библии написано, что женщина должна покрывать голову в церкви

Апостол Павел посвятил этой теме несколько строк 11 главы Первого Послания к Коринфянам. Он обратился к христианам, чтобы рассказать о поведении мужчин и женщин во время молитвы в храме. Так, в Священном Писании говорится: "Всякий мужчина, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, стыдит свою голову. А каждая женщина, молящаяся или пророчествующая с непокрытой головой, стыдит свою голову, потому что это то же самое, если бы была обрита. Потому что когда женщина не покрывается, пусть обстрижется. А когда стыдно женщине стричься или бриться, пусть покрывается".

По словам апостола Павла, платок на голове женщины символизировал ее покорность и подчиненность мужчине. Раньше именно по наличию головного убора в храме можно было узнать, замужем ли девушка, или нет.

Кроме этого, апостол также говорил об определенном духовном порядке: "Хочу, чтобы вы знали, что каждому мужчине голова есть Христос, а голова женщине – мужчина, а Христу – Бог".

Почему женщины должны покрывать голову в церкви / Фото Freepik

Можно ли идти в церковь во время месячных

В Ветхом Завете менструация рассматривалась как состояние ритуальной нечистоты (Левит 15:19–30). Это было связано с древними представлениями о крови как о чем-то особенном и сакральном. Однако в Новом Завете Иисуса Христа отмечает духовную чистоту человека, а не на его физиологии.

По словам священников Православной церкви Украины, не существует никаких запретов на посещение храма во время месячных. Ведь менструация – естественный процесс, который не может отделить женщину от Бога. Современная церковь все больше отходит от устаревших представлений и отмечает, что Господь смотрит на сердце.