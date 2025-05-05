Що не можна робити вночі, щоб не позбутися добробуту
- Уночі не можна викидати сміття, прибирати, стригтися чи голитися.
- Не рекомендується залишати на столі закваску, ножі, брудний посуд, гострі предмети.
Для наших пращурів ніч завжди вважалася особливим часом. У цей період важливо дотримувати певних правил, щоб не накликати біду в родину.
LifeStyle24 розповідає про те, що категорично не можна робити вночі. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі.
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Що не можна робити на ніч
У давнину люди намагалися не викидати сміття вночі. Адже вважали, що разом із непотребом винесуть достаток і добробут з хати. Також предки не займалися прибиранням, зокрема підмітанням чи миттям підлоги, після заходу сонця. Річ у тім, що виникав високий ризик позбутися спокою в родині. Крім цього, не рекомендується стригтися чи голитися вночі, щоб не скоротити тривалість свого життя.
Що цікаво, у народі вірили, що не можна залишати на столі певні речі на ніч. Зокрема, закваску, ножі, брудний посуд і гострі предмети. Якщо це зробити, то можна розлютити домовика та привабити сварки в сім'ю.
Серед інших заборон, які діють вночі:
- Не варто дивитися в дзеркало після заходу сонця, щоб не накликати нещастя.
- Не слід рахувати та позичати гроші вночі, бо тоді привабите фінансові труднощі.
- Не можна лихословити, коли дивитесь на зоряне небо, щоб не втратити здоров'я.
Чому не можна сміятися перед сном
Пращури вірили, що сміх перед сном може спричинити не тільки побутові неприємності, а й сварки між людьми в домі. З практичного погляду це також логічно, адже гучні розмови чи розваги здатні завадити іншим членам родини відпочити.
За народними повір'ями не можна сміятися вночі через охоронця будинку – домовика. Він полюбляє тишу й порядок, тому якщо хтось буде поводитися галасливо в темну пору, то може образитися й почати шкодити. Зокрема, створювати дрібні негаразди чи провокувати непорозуміння між людьми.