Щоб не накликати біди: що не можна робити, коли помирає людина

Несподівана смерть рідної людини зазвичай змушує діяти імпульсивно. Та далеко не все дозволяється робити після втрати.

Наші предки дотримувалися певних правил, коли наставала смерть родича. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити після смерті людини

У давнину вірили, що одразу після смерті людини слід закрити всі дзеркала в домі. Річ у тім, що душа покійного може застрягти у люстерці та не знайти спокою, якщо цього не зробити завчасно. Водночас до 40-го дня після втрати близької людини вважається недоречним змінювати місце проживання, починати ремонт чи брати участь у радісних подіях, зокрема гуляннях, концертах чи святкуваннях. Також у цей період не рекомендується хрестити дітей і вінчатися. Серед інших важливих заборон:

Не можна галасувати та гучно розмовляти поблизу могили.

Не рекомендується сваритися, сперечатися та конфліктувати з рідними біля місця поховання.

Не варто підіймати квіти, які впали під час похорону, або брати землю з могили, щоб не накликати біди.

Не слід одразу після похорону робити генеральне прибирання.

Не можна протягом сорока днів після смерті людини спати на її ліжку чи викидати речі покійника.

Не рекомендується говорити та згадувати погані речі про померлого, адже це може завадити його душі знайти спокій.

Що не можна робити, коли людина помирає / Фото Freepik

Що не можна робити на похороні

У народі існує чимало прикмет і заборон, пов'язаних з похороном. Так, не варто кидати живі квіти під ноги похоронній процесії, адже якщо хтось випадково стане на рослини, то може зіткнутися з серйозними негараздами. Також слід пам'ятати, що не можна спускатися в могилу за загубленими речами. Кажуть, це пророкує швидку смерть людині.

Крім цього, не варто стояти на краю ще не до кінця засипаної могили, бо якщо хтось туди впаде, то існує високий ризик, що життя може обірватися в найближчому майбутньому. Ба більше, згідно з народними прикметами у труну заборонено класти речі, що належать живим людям, оскільки це забере їхню енергію.