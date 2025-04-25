Наши предки придерживались определенных правил, когда наступала смерть родственника. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать после смерти человека

В древности верили, что сразу после смерти человека следует закрыть все зеркала в доме. Дело в том, что душа покойного может застрять в зеркале и не найти покоя, если этого не сделать заранее. В то же время до 40-го дня после потери близкого человека считается неуместным менять место жительства, начинать ремонт или участвовать в радостных событиях, в частности гуляниях, концертах или празднованиях. Также в этот период не рекомендуется крестить детей и венчаться. Среди других важных запретов:

Нельзя шуметь и громко разговаривать вблизи могилы.

Не рекомендуется ссориться, спорить и конфликтовать с родными возле места захоронения.

Не стоит поднимать цветы, которые упали во время похорон, или брать землю с могилы, чтобы не навлечь беды.

Не следует сразу после похорон делать генеральную уборку.

Нельзя в течение сорока дней после смерти человека спать на его кровати или выбрасывать вещи покойника.

Не рекомендуется говорить и вспоминать плохие вещи об умершем, ведь это может помешать его душе обрести покой.

Что нельзя делать, когда человек умирает / Фото Freepik

Что нельзя делать на похоронах

В народе существует немало примет и запретов, связанных с похоронами. Так, не стоит бросать живые цветы под ноги похоронной процессии, ведь если кто-то случайно станет на растения, то может столкнуться с серьезными проблемами. Также следует помнить, что нельзя спускаться в могилу за потерянными вещами. Говорят, это предсказывает скорую смерть человеку.

Кроме этого, не стоит стоять на краю еще не до конца засыпанной могилы, потому что если кто-то туда упадет, то существует высокий риск, что жизнь может оборваться в ближайшем будущем. Более того, согласно народным приметам в гроб запрещено класть вещи, принадлежащие живым людям, поскольку это заберет их энергию.