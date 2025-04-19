Виливати чи не виливати: що робити з торішньою свяченою водою

Свяченою водою можна вмиватися, окропляти своє житло, близьких людей, які відправляються у далеку дорогу, її можна і потрібно пити. Однак багато кого цікавить, що робити з торішньою свяченою водою.

Свята вода здатна довго зберігати свої цілющі властивості, її можна зберігати багато місяців. Однак, якщо вас цікавить, що робити зі старою водою, то ми розповіли про це на LifeStyle24.

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Що робити з торішньою свяченою водою

Якщо у вас залишилася свячена вода з минулого року і ви не знаєте, що з нею робити – ось кілька корисних порад.

Якщо вода не зіпсувалася, її слід вжити з повагою – наприклад, випити натщесерце, як це зазвичай робиться зі святою водою.

А ось виливати її у водостік, каналізацію чи смітник категорично не можна – це вважається неповагою до святині.

Якщо ж вода зіпсувалася (змінила запах чи колір), її слід обережно вилити в чисте місце, де не ходять люди або тварини. Найкраще – до річки або природної водойми, бажано за течією.

Також не рекомендується використовувати залишки свяченої води для поливу квітів, городу чи приготування їжі – це не відповідає її духовному призначенню.

Свята вода потребує шанобливого ставлення, адже вона є символом очищення, благословення й Божої присутності.

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