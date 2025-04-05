LifeStyle24 з посиланням на протоієрея Волинської єпархії Православної Церкви України Віталія Собка розповідає про те, чому важливо сповідатися та причащатися перед Воскресінням Господнім. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі.

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Чому перед Великоднем треба сповідатися та причащатися

Сповідь допомагає людині звільнитися від гріхів, осмислити свої вчинки та отримати прощення від Бога. У цей момент віряни щиро каються у власних гріхах та визнають свої помилки. За словами священника Віталія Собка, лише з чистим серцем та легкою душею можна відчути справжню радість Великодня. Після сповіді людина відпускає гріхи та отримує можливість виправити власні помилки.

Водночас Святе Причастя допомагає вірянину отримати Божу благодать та силу для подолання життєвих випробувань. Як зазначив священник ПЦУ, до цього таїнства вірянам варто підготуватися. Так, людям забороняється їсти й пити в день, коли ті збираються сповідатися і причащатися. Втім, існують винятки, зокрема для хворих і літніх осіб, яким подібні харчові обмеження можуть нашкодити.

Чому треба сповідатися перед Великоднем / Фото Freepik

Як правильно підготуватися до сповіді

Перед початком Таїнства Покаяння кожен вірянин має зрозуміти його мету та значення. Важливо також відчути щирий жаль через здійснення гріхів у минулому та перепросити в рідних і близьких, яких образили.

Під час сповіді вірянам слід усно перелічити усі гріхи, які зможуть згадати. Так, християни мають розпочати з найбільших, на власну думку, та завершити найменшими. Говорити треба чітко та лаконічно, забути про страх і довіритися процесу.