LifeStyle24 со ссылкой на протоиерея Волынской епархии Православной Церкви Украины Виталия Собко рассказывает о том, почему важно исповедоваться и причащаться перед Воскресением Господним. Подробнее об этом – читайте далее в материале.

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Почему перед Пасхой надо исповедоваться и причащаться перед Пасхой

Исповедь помогает человеку освободиться от грехов, осмыслить свои поступки и получить прощение от Бога. В этот момент верующие искренне раскаиваются в собственных грехах и признают свои ошибки. По словам священника Виталия Собко, только с чистым сердцем и легкой душой можно почувствовать настоящую радость Пасхи. После исповеди человек отпускает грехи и получает возможность исправить собственные ошибки.

В то же время Святое Причастие помогает верующему получить Божью благодать и силу для преодоления жизненных испытаний. Как отметил священник ПЦУ, к этому таинству верующим стоит подготовиться. Так, людям запрещается есть и пить в день, когда те собираются исповедоваться и причащаться. Впрочем, существуют исключения, в частности для больных и пожилых лиц, которым подобные пищевые ограничения могут навредить.

Почему надо исповедоваться перед Пасхой / Фото Freepik

Как правильно подготовиться к исповеди

Перед началом Таинства Покаяния каждый верующий должен понять его цель и значение. Важно также почувствовать искреннее сожаление из-за совершения грехов в прошлом и извиниться перед родными и близкими, которых обидели.

Во время исповеди верующим следует устно перечислить все грехи, которые смогут вспомнить. Так, христиане должны начать с самых больших, по собственному мнению, и завершить наименьшими. Говорить надо четко и лаконично, забыть о страхе и довериться процессу.