Святая вода способна долго сохранять свои целебные свойства, ее можно хранить много месяцев. Однако, если вас интересует, что делать со старой водой, то мы рассказали об этом на LifeStyle24.

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Что делать с прошлогодней святой водой

Если у вас осталась святая вода с прошлого года и вы не знаете, что с ней делать – вот несколько полезных советов.

Если вода не испортилась, ее следует употребить с уважением – например, выпить натощак, как это обычно делается со святой водой.

А вот выливать ее в водосток, канализацию или мусорник категорически нельзя – это считается неуважением к святыне.

Если же вода испортилась (изменила запах или цвет), ее следует осторожно вылить в чистое место, где не ходят люди или животные. Лучше всего – к реке или естественному водоему, желательно по течению.

Также не рекомендуется использовать остатки освященной воды для полива цветов, огорода или приготовления пищи – это не соответствует ее духовному назначению.

Святая вода требует уважительного отношения, ведь она является символом очищения, благословения и Божьего присутствия.

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