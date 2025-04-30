Окрім квітів та обручок: що не можна класти в труну до покійника

Прощаючись із близькою людиною, люди завжди прагнуть вшанувати її пам'ять із повагою та любов'ю. Однак існують чіткі правила щодо предметів, які зазвичай кладуть у труну разом із покійником.

Так, варто пам'ятати про речі, що не мають лежати поруч з померлим у домовині. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна класти в труну

Людям не варто класти ікони до труни. Якщо хтось хоче залишити духовний символ померлому, то слід покласти біля покійника освячений хрестик, але не великі образи.

Також заборонено залишати у домовині обручки. За народними повір'ями, каблучка символізує зв'язок та обітницю, тому має залишитися серед живих. До списку речей, яких слід уникати, також належать і гроші. Вони не мають жодної сили у світі померлих, а їх присутність у труні вважається марновірством. Те ж саме стосується і предметів побуту, зокрема годинників і гребінців.

Водночас у жодному разі не можна класти живі квіти у труну. Річ у тім, що рослини виділяють біологічні речовини, які пришвидшують процес розкладання тіла, спричиняючи синіння шкіри та появу різкого неприємного запаху. Правильніше буде покласти квіти біля ніг покійника або обабіч труни.

Серед інших предметів, які не можна залишати в труні:

малюнки;

фотографії;

картини;

сигарети;

алкогольні напої;

зброя;

мобільний телефон.

Похорон / Фото Freepik

Що дозволяється класти в труну

Похоронний одяг.

Натільний хрестик.

Саван.

Особисті речі покійника.

Прикраси, аксесуари чи капелюх для жінок.

Медалі, нагороди та грамоти для чоловіків.

Іграшки для вагітних жінок і маленьких дівчат.

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