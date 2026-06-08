Ваші предки мали шалений гумор: 23 кумедні прізвища, які змусять вас сміятися

Чи задумувалися ви коли-небудь, чому деякі українські прізвища викликають щиру усмішку? Наші предки мали чудове почуття гумору і часто давали своїм сусідам влучні прізвиська, які згодом перетворилися на офіційні родові імена.

Замість сухих описів пращури вигадували колоритні слова, що миттєво підкреслювали характер, шкідливі звички або особливості поведінки людини. Про це детальніше – пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

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Які українські прізвища можуть розсмішити?

Особливе місце в цьому списку посідають родові імена, які вказують на галасливу вдачу, любов до суперечок або вміння створювати навколо себе повний безлад. Якщо у давнину людина обожнювала кричати, здіймати галас через дрібниці чи постійно зачіпати інших, то одразу отримувала відповідне прізвище.

У сучасному світі такі родові імена здатні легко викликати сміх і усмішку. Серед кумедних прізвищ:

Горлай – 69 носіїв.

– 69 носіїв. Кривденко – 71 представник.

– 71 представник. Верещак – 2813 власників.

– 2813 власників. Репетун – 170 українців.

– 170 українців. Задира – 741 носій.

– 741 носій. Сварун – 10 представників.

– 10 представників. Бешкет – 9 власників.

– 9 власників. Сваріч – 5 українців.

– 5 українців. Заведія – 121 носій.

– 121 носій. Кривда – 1125 представників.

– 1125 представників. Шумило – 2197 власників.

– 2197 власників. Верескун – 926 українців.

– 926 українців. Гіркало – 11 носіїв.

– 11 носіїв. Грубіян – 62 представники.

– 62 представники. Задиренко – 2 власники.

– 2 власники. Криклій – 78 українців.

– 78 українців. Скоробреха – 156 носіїв.

– 156 носіїв. Морочило – 162 представники.

– 162 представники. Репетіло – 33 власники.

– 33 власники. Сварник – 123 українці.

– 123 українці. Забіяка – 1465 носіїв.

– 1465 носіїв. Задирака – 741 представник.

– 741 представник. Крикун – 4575 власників.

Смішні українські прізвища / Фото Magnific

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