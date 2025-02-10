Їх неможливо забути: 8 рідкісних українських прізвищ, які кумедно звучать

Прізвища можуть не лише вразити своїм походженням, але й викликати сміх. В Україні деякі люди мають оригінальні родові імена, які неможливо почути в інших країнах.

24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про рідкісні українські прізвища, які викликають щирий сміх. Ці родові імена не можна часто почути серед українців.

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Добірка рідкісних смішних прізвищ в Україні

У давнину наші предки часто утворювали прізвища з огляду на зовнішність, риси характеру або рід діяльності люди. Втім, пращури нерідко також формували родові імена з прізвиськ. Так, смішні слова ставали основою для прізвищ. У сучасному світі подібні родові імена не є популярними в Україні, адже з часом більшість їх власників вирішила від них відмовитися, змінивши на інші варіанти. Серед смішних українських прізвищ:

Прищ – 200 носіїв;

Мохнаткіна – 25 власників;

Смердюк – 7 представників;

Ананідзе – 6 носіїв;

Сопливий – 4 власники;

Уродов – 2 представники;

Барига – 1 носій на Рівненщині;

Лярва – 1 власник на Тернопільщині.

Представники цих прізвищ вже звикли до постійної уваги, бо їхні родові імена стали джерелом для кумедних історій. Водночас не всі люди прагнуть щось змінювати. Для них подібні прізвища стали частиною ідентичності.

Рідкісні смішні прізвища / Фото Freepik

Які ще існують жартівливі прізвища

Більшість жартівливих родових імен поєднують у собі від двох до трьох слів. У сучасному світі ці прізвища викликають усмішку, оскільки мають незвичне звучання. Серед таких жартівливих родових імен:

Дрімайло – 30 носіїв, які живуть на Полтавщині.

Сопель – 151 власник, що мешкає на Тернопільщині та Одещині.

Слинюк – відомо про 98 людей, які можуть похизуватися цим прізвищем, вони переважно проживають у Києва та Житомирі.

Неїжборщ – вважається рідкісним прізвищем, бо відомо про 20 його носіїв, які мешкають на Сумщині та Полтавщині.

Недайкаша – відомо лише про 8 власників цього прізвища, які живуть у Кіровоградській області.

Що цікаво, більшість з цих колоритних прізвищ належала колись козакам. Такі родові імена часто утворювалися на території Запорозької Січі та могли багато розповісти про своїх носіїв.