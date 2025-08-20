Наші пращури вірили, що ім'я несе в собі особливу силу й може стати справжнім оберегом для дитини. У кожному імені закодована духовна енергія, яка здатна вплинути на долю та характер людини.

Деякі з імен мають слов'янське коріння, тоді як інші прийшли до нас разом з іншими культурами. LifeStyle24 підготував добірку стародавніх чоловічих імен, які оберігатимуть своїх власників від нечистої сили та захистять від зла.

Цікаво Ви могли їх не чути: 15 імен, які були популярні кілька століть тому

Які стародавні чоловічі імена стануть справжнім оберегом?

Пересвіт

Це стародавнє слов'янське ім'я, що означає "той, хто несе світло". Воно асоціюється з відвагою та духовною силою. Люди з цим ім'ям зазвичай мають сильний характер та прагнуть відстоювати справедливість.

Світозар

Таке ім'я має також слов'янське походження та утворене від слів "світло" та "зоріти". Саме тому воно трактується як "осяяний світлом" або "той, хто дарує світло". У давнину таке ім'я могло відганяти темряву та охороняти людину від злих сил. Власники імені Світозар відзначаються оптимізмом, відкритістю, любов'ю до гармонії й краси, а також здатністю надихати інших.

Гліб

Це ім'я скандинавського походження, яке перекладається як "нащадок Бога". На Русь воно прийшло разом із варягами та стало християнським завдяки святому князю Глібу, одному з перших мучеників Київської Русі. Гліби – спокійні та надійні чоловіки, які мають врівноважений характер.

Олександр

Ім'я Олександр має грецького коріння та означає "захисник людей". В Україну воно прийшло разом із християнством і швидко поширилося серед князів і простих людей. Власники імені Олександр зазвичай мають лідерські якості, вміють підтримувати й оберігати інших та часто демонструють мужність у важливих ситуаціях.

Стародавні імена для хлопчиків / Фото Freepik

Які стародавні жіночі імена оберігають своїх власниць?

Багато старовинних жіночих варіантів містять корені зі словами "слава", "мила", "рада", "добро", що свідчить про слов'янське походження. Такі імена часто давали дівчаткам на честь певних подій. Водночас деякі варіанти могли захистити жінку від злих духів. Серед давньоукраїнських жіночих імен, які оберігають своїх власниць: