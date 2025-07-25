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25 липня, 11:40
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28 давньоукраїнських чоловічих імен, які повертаються до моди

Влада Пономарьова
Основні тези
  • В Україні зростає популярність старовинних українських чоловічих імен.
  • Імена мають значення, що відображають українське коріння та культурну спадщину.

В Україні дедалі більше батьків звертають увагу на старовинні українські чоловічі імена. Адже вони знову в моді.

Так, українці демонструють повагу до свого коріння та власних предків. Детальніше про давньоукраїнські чоловічі імена – розповідає LifeStyle24.

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Які старовинні чоловічі імена повертаються в моду?

  • Антип – означає "завзятий, міцний".
  • Вакула – трактується як "пастух".
  • Власій – перекладається як "простий, грубуватий".
  • Всеволод – означає "володар усіх".
  • Єрмак – означає "вісник народу".
  • Ігнатій – означає "вогненний, ревнивий".
  • Кузьма – трактується як "прикраса".
  • Лаврентій – трактується як "увінчує лаврами".
  • Лука – означає "світлий, що світиться".
  • Луп – перекладається як "вовк".
  • Любомир – означає "той, хто любить мир".
  • Мирон – трактується як "добрий".
  • Митрофан – означає "той, що має славну матір".
  • Наум – означає "втіха".
  • Орест – перекладається як "той, що підкорює вершини".
  • Панкратій – перекладається як "всевладний, всемогутній".
  • Потап – перекладається як "мандрівник".
  • Радомир – перекладається як "радісний у світі".
  • Ратмір – означає "воїн миру".
  • Сава – означає "бажаний".
  • Серафим – трактується як "вогненний, полум'яний".
  • Світозар – трактується як "світлий, як зоря".
  • Тихон – означає "приносить щастя".
  • Трохим – перекладається як "вихованець".
  • Фома – означає "близнюк".
  • Харитон – означає "щедрий, вдячний".
  • Юхим – трактується як "благочестивий".
  • Яків – трактується як "Божий твір".

Старовинні чоловічі імена, які знову в моді / Фото Freepik

Нагадаємо, днями наша редакція розповіла про поширені імені, які помилково вважають українськими.