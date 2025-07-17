Знову в тренді: 5 старовинних українських імен для дівчаток

Сучасні батьки все частіше звертають увагу на імена, що мають глибоке історичне коріння та мелодійне українське звучання. Так, дорослі обирають давні варіанти, якими називали дітей ще кілька століть тому.

Попри свій вік, ці імена не втратили чарівності й значення, а деякі з них навіть повертаються в моду. Детальніше про старовинні жіночі імена – розповідає LifeStyle24.

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Добірка старовинних українських імен для дівчат: як назвати доньку?

Ярина

За однією з версій, ім'я Ярина має слов'янське походження та трактується як "сонячна" або "яскрава". У давнину так часто називали дівчат, які відзначалися життєрадісністю та доброзичливістю. Такі жінки – енергійні та рішучі, тому легко досягають бажаного.

Квітослава

Це ім'я має слов'янське коріння та означає "та, що прославляє квіти". Зазвичай так називають життєрадісних жінок, яким легко знайомитися з іншими людьми. Представниці цього імені цінують красу та гармонію, тому часто мають вишуканий смак у мистецтві.

Зоряна

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "зоряна" або "та, що сяє, як зоря". Такі жінки мають глибокий внутрішній світ, тому притягують до себе людей. Власниці цього імені часто надихають інших, адже відзначаються творчими здібностями.

Старовині українські імена / Фото Freepik

Богдана

Ім'я Богдана має тако давньослов'янське походження та означає "Богом дана". Його власницями стають дуже мудрі та спокійні дівчата. Богдани полюбляють проводити час на самоті та цінують спокій і тишу.

Віра

Це ім'я має також старослов'янське походження та означає "віра". У давнину так звали одну з мучениць, доньку святої Софії, яку намагалися навернути в язичництво, але вона була проти цього. Водночас зараз таке ім'я дають добрим і розсудливим дівчатам, які відзначаються сильним характером. Віри – творчі особистості, які можуть створювати прекрасне своїми руками.

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