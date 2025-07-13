Багато з цих забутих імен мають цікаве значення, пов'язане з рисами характеру, які наші предки вважали найціннішими. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть 5 жіночих імен, які приносять своїм власницям нещастя

Добірка забутих українських імен для дівчаток

Лукерія

Це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "солодка" або "приваблива". Такі жінки полюбляють створювати комфорт для себе й свого оточення. Лукерії випромінюють доброту й щирість та притягують людей завдяки чесності.

Марися

Ім'я Марися трактується "бажана" й "уперта". Його власниці мають сильний характер і невичерпну енергію. Марисі постійно прагнуть реалізувати всі свої мрії, навіть якщо це вимагає подолання численної кількості труднощів. Такі дівчата завжди досягають бажаного, бо дуже впевнені в собі.

Євстахія

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "щаслива та стійка". Такі жінки часто справляють гарне враження під час знайомства з ними. Євстахії знають, чого саме хочуть від життя, а тому впевнено будуть йти вперед до мрій.

Забуті українські імена / Фото Freepik

Одарка

Згідно з однією з версій, таке ім'я має давньоперське коріння та трактується як "переможниця". Його власниці – сильні, сміливі й рішучі. Одарки завжди готові боротися за своє щастя. Ці дівчата мають внутрішній стрижень, що дозволяє їм легко очолити будь-яку команду.

Парасковія

Ім'я Парасковія має давньогрецьке походження та означає "очікування" або "переддень свята". Його представниці прагнуть досягти успіху, тому постійно займаються саморозвитком. Такі жінки надихають інших своїми мріями та прагненнями.

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