7 давніх українських жіночих імен, які знову в моді
- В Україні зростає популярність старовинних жіночих імен, таких як Юстина, Євдокія, Стефанія, Параскева, Мирослава, Квітослава та Меланія.
- Ці імена мають глибокий зміст та історичне походження, часто пов'язане з латинською, грецькою та слов'янською культурою.
Останнім часом в Україні спостерігається цікава тенденція: дедалі більше батьків обирають для своїх доньок не модні іноземні імена, а старовинні, іноді навіть майже забуті. Ці імена не лише мелодійно звучать, а й несуть у собі глибокий зміст.
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Юстина (Устина)
Це ім'я латинського погодження, яке виникло на основі чоловічого імені Юстин. Воно перекладається як "справедлива" і символізує рівновагу, чесність та внутрішню гідність.
Євдокія
У народі також відома як Дуня. Ім'я з візантійською історією та грецьким походженням. У різних тлумаченнях воно означає "та, що має добру славу", "благословенна" або ж "милостива".
Стефанія
Ім'я грецького походження, як жіночий відповідник імені Стефан. Воно часто асоціюється з сильною натурою, впевненою в собі й амбітною. Така жінка ніби втілює "вінець творіння".
Параскева (Параска)
Ще одне ім'я з грецького світу, у буквальному перекладі означає "п'ятниця" або "день перед святом". Так звали одну з найшанованіших християнських мучениць. У народні Параскева-П'ятниця була покровителькою жінок, торгівлі, рукоділля та родинного достатку.
Мирослава
Слов'янське ім'я, яке вживалося ще з часів Київської Русі. Воно поєднує в собі два важливі поняття: мир і славу. У перекладі його можна трактувати як "та, що прославляє мир" або "відома своєю миролюбністю".
Квітослава
Рідкісне слов'янське ім'я, утворене зі слів "квіто" (квітка) і "слава", тож може означати як "та, що славиться красою", так і "квітуча велич". Ідеальний вибір для тих, хто шукає ніжне і водночас сильне ім'я.
Меланія
В народі дівчат з таким ім'ям кличуть Мелашка чи Маланка. Воно походить із грецької мови й означає "темна" або "чорна". В Україні ім'я набуло особливе звучання завдяки святу Маланки – яскравому зимовому обрядові з піснями, танцями й перевдяганнями перед Щедрим вечором, що зберігся ще з дохристиянських часів.
Зауважимо, що напередодні наша редакція також писала про тисячолітні українські імена, які майже зникли.