Яке церковне свято у п'ятницю, 18 квітня: чому сьогодні не можна стригти волосся та нігті

18 квітня віряни відзначають Страсну п'ятницю. Християни згадують важливі події пов'язані зі смертю Ісуса Христа.

У цей день наші предки відчиняли вікна, щоб впустити в дім тепле повітря. Про заборони й прикмети на 18 квітня – розповідає LifeStyle24.

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Страсна п'ятниця

Того дня Син Божий ніс на собі хрест, на якому його згодом розіп'яли на горі Голгофі, біля Єрусалима. Ісуса Христа поховали Його учні – Йосип та Никидим. Спершу чоловіки загорнули тіло Спасителя в плащаницю, а потім перенесли в печеру, вхід до якої закрили великим каменем. Правитель Юдеї Понтій Пілат сказав римським солдатам охороняти місце поховання Ісуса, адже пам'ятав, що Господь говорив про Воскресіння.

Що не можна робити

Не варто їсти, поки не винесуть Плащаницю в церквах.

Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не рекомендується стригти волосся та нігті, бо тоді скоротите собі тривалість життя.

Не слід розважатися та веселитися.

Народні прикмети

Якщо у Страсну п'ятницю піде дощ, то така ж погода буде і навесні.

Якщо надворі похмура погода, то город буде в бур'янах.

Якщо сьогодні посадити дерево або посіяти культури, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо на небі добре видно зорі, то влітку варто очікувати рясного врожаю.

Що ще відзначають

День пам'яток історії та культури України. Його щорічно відзначають 18 квітня. Це свято встановили у 1999 році Указом другого президента України Леоніда Кучми. Головна мета – зберегти та вшанувати культурну та історичну спадщину країни.