Укр Рус
lifestyle 24 Традиції Яке церковне свято у п'ятницю, 18 квітня: чому сьогодні не можна стригти волосся та нігті
18 квітня, 07:00
2

Яке церковне свято у п'ятницю, 18 квітня: чому сьогодні не можна стригти волосся та нігті

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 18 квітня відзначають Страсну п'ятницю, пов'язану з подіями смерті Ісуса Христа.
  • Сьогодні також святкують День пам'яток історії та культури України.

18 квітня віряни відзначають Страсну п'ятницю. Християни згадують важливі події пов'язані зі смертю Ісуса Христа.

У цей день наші предки відчиняли вікна, щоб впустити в дім тепле повітря. Про заборони й прикмети на 18 квітня – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Що не можна робити у Страсну п'ятницю 2025: головні заборони цього дня

Страсна п'ятниця

Того дня Син Божий ніс на собі хрест, на якому його згодом розіп'яли на горі Голгофі, біля Єрусалима. Ісуса Христа поховали Його учні – Йосип та Никидим. Спершу чоловіки загорнули тіло Спасителя в плащаницю, а потім перенесли в печеру, вхід до якої закрили великим каменем. Правитель Юдеї Понтій Пілат сказав римським солдатам охороняти місце поховання Ісуса, адже пам'ятав, що Господь говорив про Воскресіння.

Що не можна робити

  • Не варто їсти, поки не винесуть Плащаницю в церквах.
  • Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.
  • Не рекомендується стригти волосся та нігті, бо тоді скоротите собі тривалість життя.
  • Не слід розважатися та веселитися.

Народні прикмети

  • Якщо у Страсну п'ятницю піде дощ, то така ж погода буде і навесні.
  • Якщо надворі похмура погода, то город буде в бур'янах.
  • Якщо сьогодні посадити дерево або посіяти культури, то цьогоріч буде неврожай.
  • Якщо на небі добре видно зорі, то влітку варто очікувати рясного врожаю.

Що ще відзначають

День пам'яток історії та культури України. Його щорічно відзначають 18 квітня. Це свято встановили у 1999 році Указом другого президента України Леоніда Кучми. Головна мета – зберегти та вшанувати культурну та історичну спадщину країни.