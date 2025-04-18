Яке церковне свято у п'ятницю, 18 квітня: чому сьогодні не можна стригти волосся та нігті
- 18 квітня відзначають Страсну п'ятницю, пов'язану з подіями смерті Ісуса Христа.
- Сьогодні також святкують День пам'яток історії та культури України.
18 квітня віряни відзначають Страсну п'ятницю. Християни згадують важливі події пов'язані зі смертю Ісуса Христа.
У цей день наші предки відчиняли вікна, щоб впустити в дім тепле повітря. Про заборони й прикмети на 18 квітня – розповідає LifeStyle24.
Цікаво Що не можна робити у Страсну п'ятницю 2025: головні заборони цього дня
Страсна п'ятниця
Того дня Син Божий ніс на собі хрест, на якому його згодом розіп'яли на горі Голгофі, біля Єрусалима. Ісуса Христа поховали Його учні – Йосип та Никидим. Спершу чоловіки загорнули тіло Спасителя в плащаницю, а потім перенесли в печеру, вхід до якої закрили великим каменем. Правитель Юдеї Понтій Пілат сказав римським солдатам охороняти місце поховання Ісуса, адже пам'ятав, що Господь говорив про Воскресіння.
Що не можна робити
- Не варто їсти, поки не винесуть Плащаницю в церквах.
- Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не рекомендується стригти волосся та нігті, бо тоді скоротите собі тривалість життя.
- Не слід розважатися та веселитися.
Народні прикмети
- Якщо у Страсну п'ятницю піде дощ, то така ж погода буде і навесні.
- Якщо надворі похмура погода, то город буде в бур'янах.
- Якщо сьогодні посадити дерево або посіяти культури, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо на небі добре видно зорі, то влітку варто очікувати рясного врожаю.
Що ще відзначають
День пам'яток історії та культури України. Його щорічно відзначають 18 квітня. Це свято встановили у 1999 році Указом другого президента України Леоніда Кучми. Головна мета – зберегти та вшанувати культурну та історичну спадщину країни.