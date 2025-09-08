8 вересня за старим стилем віряни вшановують Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці. Саме ця святиня стала символом духовного єднання і Божого захисту, який християни особливо відчули під час страшної навали хана Тамерлана наприкінці XIV століття.

Що цікаво, цю ікону написав євангеліст Лука на дошці від столу, за яким їли Ісус Христос, Діва Марія та праведний Йосип. Детальніше про історію свята Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Львівську православну богословську академію Православної Церкви України.

Дивіться також Зовсім скоро настане Різдво Пресвятої Богородиці 2025: що не можна робити у цей день

Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці: що це за свято?

Наприкінці XIV століття на землі Східної Європи насунулася страшна загроза. Війська могутнього завойовника Тамерлана, що вже розорили багато країн і міст, рушили далі на північ, несучи з собою страх і руйнування. Люди жили у тривозі, розуміючи, що їхні сили не зрівняються з силою загарбників.

У цей критичний момент народ почав молитися. Тоді було вирішено перенести чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, яку здавна шанували, і зустріти її хресним ходом. Так, тисячі людей вийшли на вулиці, впали на коліна обабіч дороги та почали благати про захист і зі сльозами виголошувати: "Матір Божа, врятуй нас!".

Через деякий час завойовникові Тамерлану уві сні з'явилася велична Жінка у сяйві, в оточенні святих. Вона наказала йому залишити ці землі. Прокинувшись, наляканий завойовник запитав людей про значення сну. Йому відповіли, що він побачив Божу Матір. Згодом Тамерлан негайно наказав війську відступити, а на місці зустрічі ікони збудували Стрітенський монастир.

Володимирська ікона Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Молитви на Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці