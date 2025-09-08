Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці 2025 за старим стилем: що відомо про свято
- Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці відзначається 8 вересня за старим стилем і є символом духовного єднання та Божого захисту.
Віряни моляться до Божої Матері з проханнями про захист, допомогу у подоланні труднощів та зцілення від хвороб, читаючи особливі молитви перед Володимирською іконою.
8 вересня за старим стилем віряни вшановують Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці. Саме ця святиня стала символом духовного єднання і Божого захисту, який християни особливо відчули під час страшної навали хана Тамерлана наприкінці XIV століття.
Що цікаво, цю ікону написав євангеліст Лука на дошці від столу, за яким їли Ісус Христос, Діва Марія та праведний Йосип. Детальніше про історію свята Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Львівську православну богословську академію Православної Церкви України.
Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці: що це за свято?
Наприкінці XIV століття на землі Східної Європи насунулася страшна загроза. Війська могутнього завойовника Тамерлана, що вже розорили багато країн і міст, рушили далі на північ, несучи з собою страх і руйнування. Люди жили у тривозі, розуміючи, що їхні сили не зрівняються з силою загарбників.
У цей критичний момент народ почав молитися. Тоді було вирішено перенести чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, яку здавна шанували, і зустріти її хресним ходом. Так, тисячі людей вийшли на вулиці, впали на коліна обабіч дороги та почали благати про захист і зі сльозами виголошувати: "Матір Божа, врятуй нас!".
Через деякий час завойовникові Тамерлану уві сні з'явилася велична Жінка у сяйві, в оточенні святих. Вона наказала йому залишити ці землі. Прокинувшись, наляканий завойовник запитав людей про значення сну. Йому відповіли, що він побачив Божу Матір. Згодом Тамерлан негайно наказав війську відступити, а на місці зустрічі ікони збудували Стрітенський монастир.
Молитви на Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці
- У цей день віряни традиційно звертаються до Божої Матері з різними проханнями. Зокрема, християни просять про захист від ворогів, допомогу з подоланням труднощів і про зцілення від хвороб.
- Так, віряни можуть прочитати одні з найсильніших молитв перед Володимирською іконою Пресвятої Богородиці: "Пресвята Владичице Богородице! Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена. Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші. Амінь".
- "До кого вдамося, Владичице? До кого припадемо у скорботі нашій, якщо не до Тебе, Царице Небесна? Хто плач наш і зітхання прийме, якщо не Ти, Пренепорочна, Надіє християн і Пристановище нам, грішним? Хто перевершить Тебе у милості? Прихили слух Твій до нас, Владичице, Мати Бога нашого, і не відкинь тих, що потребують допомоги Твоєї: почуй стогін наш, підкріпи нас, грішних, врозуми і навчи, Царице Небесна, і не відступи від нас, рабів Твоїх, Владичице, за нарікання і передай нас милостивому покрову Сина Твого. Влаштуй нашу долю, як Сама зволиш, і приведи нас, грішних, до тихого й мирного життя, щоб, оплакуючи гріхи наші, ми раділи з Тобою завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".