Що цікаво, цю ікону написав євангеліст Лука на дошці від столу, за яким їли Ісус Христос, Діва Марія та праведний Йосип.

Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці: що це за свято?

Наприкінці XIV століття на землі Східної Європи насунулася страшна загроза. Війська могутнього завойовника Тамерлана, що вже розорили багато країн і міст, рушили далі на північ, несучи з собою страх і руйнування. Люди жили у тривозі, розуміючи, що їхні сили не зрівняються з силою загарбників.

У цей критичний момент народ почав молитися. Тоді було вирішено перенести чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, яку здавна шанували, і зустріти її хресним ходом. Так, тисячі людей вийшли на вулиці, впали на коліна обабіч дороги та почали благати про захист і зі сльозами виголошувати: "Матір Божа, врятуй нас!".

Через деякий час завойовникові Тамерлану уві сні з'явилася велична Жінка у сяйві, в оточенні святих. Вона наказала йому залишити ці землі. Прокинувшись, наляканий завойовник запитав людей про значення сну. Йому відповіли, що він побачив Божу Матір. Згодом Тамерлан негайно наказав війську відступити, а на місці зустрічі ікони збудували Стрітенський монастир.

Володимирська ікона Пресвятої Богородиці

Молитви на Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці