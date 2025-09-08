Що цікаво, цю ікону написав євангеліст Лука на дошці від столу, за яким їли Ісус Христос, Діва Марія та праведний Йосип. Детальніше про історію свята Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Львівську православну богословську академію Православної Церкви України.
Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці: що це за свято?
Наприкінці XIV століття на землі Східної Європи насунулася страшна загроза. Війська могутнього завойовника Тамерлана, що вже розорили багато країн і міст, рушили далі на північ, несучи з собою страх і руйнування. Люди жили у тривозі, розуміючи, що їхні сили не зрівняються з силою загарбників.
У цей критичний момент народ почав молитися. Тоді було вирішено перенести чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, яку здавна шанували, і зустріти її хресним ходом. Так, тисячі людей вийшли на вулиці, впали на коліна обабіч дороги та почали благати про захист і зі сльозами виголошувати: "Матір Божа, врятуй нас!".
Через деякий час завойовникові Тамерлану уві сні з'явилася велична Жінка у сяйві, в оточенні святих. Вона наказала йому залишити ці землі. Прокинувшись, наляканий завойовник запитав людей про значення сну. Йому відповіли, що він побачив Божу Матір. Згодом Тамерлан негайно наказав війську відступити, а на місці зустрічі ікони збудували Стрітенський монастир.
Володимирська ікона Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest
Молитви на Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці
- У цей день віряни традиційно звертаються до Божої Матері з різними проханнями. Зокрема, християни просять про захист від ворогів, допомогу з подоланням труднощів і про зцілення від хвороб.
- Так, віряни можуть прочитати одні з найсильніших молитв перед Володимирською іконою Пресвятої Богородиці: "Пресвята Владичице Богородице! Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена. Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші. Амінь".
- "До кого вдамося, Владичице? До кого припадемо у скорботі нашій, якщо не до Тебе, Царице Небесна? Хто плач наш і зітхання прийме, якщо не Ти, Пренепорочна, Надіє християн і Пристановище нам, грішним? Хто перевершить Тебе у милості? Прихили слух Твій до нас, Владичице, Мати Бога нашого, і не відкинь тих, що потребують допомоги Твоєї: почуй стогін наш, підкріпи нас, грішних, врозуми і навчи, Царице Небесна, і не відступи від нас, рабів Твоїх, Владичице, за нарікання і передай нас милостивому покрову Сина Твого. Влаштуй нашу долю, як Сама зволиш, і приведи нас, грішних, до тихого й мирного життя, щоб, оплакуючи гріхи наші, ми раділи з Тобою завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".