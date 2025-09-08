Что интересно, эту икону написал евангелист Лука на доске от стола, за которым ели Иисус Христос, Дева Мария и праведный Иосиф. Подробнее об истории праздника Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Львовскую православную богословскую академию Православной Церкви Украины.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: что это за праздник?
В конце XIV века на земли Восточной Европы надвинулась страшная угроза. Войска могущественного завоевателя Тамерлана, уже разорившие многие страны и города, двинулись дальше на север, неся с собой страх и разрушения. Люди жили в тревоге, понимая, что их силы не сравнятся с силой захватчиков.
В этот критический момент народ начал молиться. Тогда было решено перенести чудотворную икону Пресвятой Богородицы, которую издавна почитали, и встретить ее крестным ходом. Так, тысячи людей вышли на улицы, упали на колени вдоль дороги и начали умолять о защите и со слезами произносить: "Матерь Божья, спаси нас!".
Через некоторое время завоевателю Тамерлану во сне явилась величественная Женщина в сиянии, в окружении святых. Она приказала ему оставить эти земли. Проснувшись, напуганный завоеватель спросил людей о значении сна. Ему ответили, что он увидел Божью Матерь. Впоследствии Тамерлан немедленно приказал войску отступить, а на месте встречи иконы построили Сретенский монастырь.
Молитвы на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
- В этот день верующие традиционно обращаются к Божьей Матери с различными просьбами. В частности, христиане просят о защите от врагов, помощи с преодолением трудностей и об исцелении от болезней.
- Так, верующие могут прочитать одни из самых сильных молитв перед Владимирской иконой Пресвятой Богородицы: "Пресвята Владичице Богородице! Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена. Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші. Амінь".
- "До кого вдамося, Владичице? До кого припадемо у скорботі нашій, якщо не до Тебе, Царице Небесна? Хто плач наш і зітхання прийме, якщо не Ти, Пренепорочна, Надіє християн і Пристановище нам, грішним? Хто перевершить Тебе у милості? Прихили слух Твій до нас, Владичице, Мати Бога нашого, і не відкинь тих, що потребують допомоги Твоєї: почуй стогін наш, підкріпи нас, грішних, врозуми і навчи, Царице Небесна, і не відступи від нас, рабів Твоїх, Владичице, за нарікання і передай нас милостивому покрову Сина Твого. Влаштуй нашу долю, як Сама зволиш, і приведи нас, грішних, до тихого й мирного життя, щоб, оплакуючи гріхи наші, ми раділи з Тобою завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".