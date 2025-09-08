Что интересно, эту икону написал евангелист Лука на доске от стола, за которым ели Иисус Христос, Дева Мария и праведный Иосиф. Подробнее об истории праздника Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Львовскую православную богословскую академию Православной Церкви Украины.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: что это за праздник?

В конце XIV века на земли Восточной Европы надвинулась страшная угроза. Войска могущественного завоевателя Тамерлана, уже разорившие многие страны и города, двинулись дальше на север, неся с собой страх и разрушения. Люди жили в тревоге, понимая, что их силы не сравнятся с силой захватчиков.

В этот критический момент народ начал молиться. Тогда было решено перенести чудотворную икону Пресвятой Богородицы, которую издавна почитали, и встретить ее крестным ходом. Так, тысячи людей вышли на улицы, упали на колени вдоль дороги и начали умолять о защите и со слезами произносить: "Матерь Божья, спаси нас!".

Через некоторое время завоевателю Тамерлану во сне явилась величественная Женщина в сиянии, в окружении святых. Она приказала ему оставить эти земли. Проснувшись, напуганный завоеватель спросил людей о значении сна. Ему ответили, что он увидел Божью Матерь. Впоследствии Тамерлан немедленно приказал войску отступить, а на месте встречи иконы построили Сретенский монастырь.

Владимирская икона Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest

Молитвы на Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы