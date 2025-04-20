Що не можна робити у Світлу седмицю 2025: головні заборони цього тижня

У понеділок, 21 квітня, для християн починається Світла седмиця. Це перші сім днів після Воскресіння Христового, під час яких віряни продовжують святкування.

Що цікаво, у цей час діють певні заборони, яких дотримувалися наші предки. Що не можна робити у Світлу седмицю – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Світлу седмицю

Протягом Світлого тижня вірянам не можна лаятися, лихословити та конфліктувати, адже це віддаляє людину від Божої благодаті. Також християнам не варто гучно сперечатися та сваритися з рідними й близькими. Крім цього, не слід брехати та порушувати обіцянки, бо тоді привабите невдачі й негаразди в життя.

У Світлу седмицю не рекомендується думати про погане та дотримуватися посту. Річ у тім, що харчові обмеження завершилися ще на Великдень, тому людям слід присвятити увагу радості з нагоди Воскресіння Ісуса Христа та не утримуватися від їжі й святкувань.

До того ж не заведено позичати та брати гроші в борг у цей період. Наші предки вірили, що так можна було накликати фінансові труднощі. Водночас вірянам варто уникати важкої фізичної праці, а натомість присвятити час молитві та добрим справам.

Світла седмиця 2025 / Фото Freepik

Що можна робити у Світлу седмицю

У цей час скасовуються всі обмеження Великого посту, тому дозволяється їсти м'ясні та молочні продукти, які символізують нове життя. Також заведено веселитися, ділитися добром, відпочивати в колі близьких і не занурюватися в буденні клопоти.

Протягом усього тижня віряни продовжують молитися за близьких, мир і перемогу добра. Крім цього, у Світлу седмицю варто дарувати подарунки, допомагати тим, хто цього потребує, і не відмовляти у проханні про підтримку.