Календар свят і вихідних на червень 2025: чи будуть українці відпочивати на День батька

У червні українці відзначатимуть День Конституції України й декілька професійних та міжнародних свят. Зокрема, День журналіста, День фермера та День працівників фондового ринку.

Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у червні 2025 року – розповідає LifeStyle24.

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Календар свят на червень 2025

1 червня – День захисту дітей, День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості.

4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії та День господарських судів.

5 червня – Всесвітній день довкілля.

6 червня – День журналіста.

8 червня – Всесвітній день океанів і День працівників легкої промисловості.

Зазначимо, наша редакція раніше розповідала, коли будуть Зелені свята у 2025 році.

9 червня – Міжнародний день друзів.

12 червня – День працівників фондового ринку.

14 червня – Всесвітній день донора.

15 червня – Міжнародний день батька.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

18 червня – День дільничного інспектора поліції.

19 червня – День фермера.

20 червня – Всесвітній день біженців.

22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

23 червня – День державної служби ООН і День державної служби України.

25 червня – Міжнародний день моряка та День митника України.

26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур.

28 червня – День Конституції України.

Чи будуть додаткові вихідні у червні 2025

У червні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Українці відпочиватимуть 9 днів, а саме 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 червня, а працюватимуть 21 день – 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 і 30 червня. Додаткових вихідних до Дня батька не передбачається у зв'язку з дією воєнного стану в Україні. Про це йдеться в законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".