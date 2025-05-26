Календар свят і вихідних на червень 2025: чи будуть українці відпочивати на День батька
- У червні 2025 року українці святкуватимуть професійні й міжнародні свята.
- Додаткових вихідних до Дня батька не передбачається через дію воєнного стану в Україні.
У червні українці відзначатимуть День Конституції України й декілька професійних та міжнародних свят. Зокрема, День журналіста, День фермера та День працівників фондового ринку.
Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у червні 2025 року – розповідає LifeStyle24.
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Календар свят на червень 2025
1 червня – День захисту дітей, День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості.
4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії та День господарських судів.
5 червня – Всесвітній день довкілля.
6 червня – День журналіста.
8 червня – Всесвітній день океанів і День працівників легкої промисловості.
Зазначимо, наша редакція раніше розповідала, коли будуть Зелені свята у 2025 році.
9 червня – Міжнародний день друзів.
12 червня – День працівників фондового ринку.
14 червня – Всесвітній день донора.
15 червня – Міжнародний день батька.
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.
18 червня – День дільничного інспектора поліції.
19 червня – День фермера.
20 червня – Всесвітній день біженців.
22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
23 червня – День державної служби ООН і День державної служби України.
25 червня – Міжнародний день моряка та День митника України.
26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур.
28 червня – День Конституції України.
Чи будуть додаткові вихідні у червні 2025
У червні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Українці відпочиватимуть 9 днів, а саме 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 червня, а працюватимуть 21 день – 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 і 30 червня. Додаткових вихідних до Дня батька не передбачається у зв'язку з дією воєнного стану в Україні. Про це йдеться в законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".