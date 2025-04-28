Календар вихідних і свят на травень 2025: чи будуть українці відпочивати на День матері

У травні українці відзначатимуть День матері та декілька професійних і міжнародних свят. Зокрема, День піхоти, День медичних сестер та Всесвітній день свободи друку.

Крім цього, громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у травні 2025 року – розповідає LifeStyle24.

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Календар свят на травень 2025

1 травня – Міжнародний день праці.

– Міжнародний день праці. 3 травня – Всесвітній день свободи друку.

– Всесвітній день свободи друку. 4 травня – Міжнародний день пожежників.

– Міжнародний день пожежників. 6 травня – День піхоти.

– День піхоти. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

– День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 9 травня – День Європи.

– День Європи. 11 травня – День матері.

– День матері. 12 травня – День медичних сестер.

– День медичних сестер. 15 травня – День вишиванки та День сім'ї.

– День вишиванки та День сім'ї. 17 травня – День науки.

– День науки. 18 травня – День резервіста України.

– День резервіста України. 20 травня – День банківських працівників.

– День банківських працівників. 23 травня – День Героїв і День морської піхоти України.

– День Героїв і День морської піхоти України. 24 травня – День слов'янської писемності й культури.

– День слов'янської писемності й культури. 25 травня – День Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, День Києва.

– День Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, День Києва. 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН.

– Міжнародний день миротворців ООН. 31 травня – День працівників видавництв.

Коли будуть вихідні у травні 2025

Нагадаємо, що цьогоріч День матері припадає на неділю. Однак громадяни не матимуть додатковий вихідний через воєнний стан у країні. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 9 днів: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 і 31 травня. Водночас громадяни працюватимуть лише 22 дні: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 і 30 травня.