Яке церковне свято у неділю, 1 червня: чому сьогодні не можна рано прокидатися
- 1 червня віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа, який проповідував християнство і загинув мученицькою смертю.
- Сьогодні також відзначають Міжнародний день захисту дітей.
1 червня віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа. Він проповідував християнство й допомагав вірянам.
У цей день наші предки проводили час разом з родиною. Про заборони й прикмети на 1 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого мученика Юстина Філософа
Він народився в симерійському місті Сихемі в родині язичників. Ще змалку Юстин відзначався глибоким розумом і любов'ю до знань. Вивчивши всі основні філософські школи, юнак зрозумів, що жодна з них не розкриває істини. Після розмови з одним старцем святий вирішив присвятити життя служінню Богу. Так, у 30-річному віці Юстин прийняв християнство і почав проповідувати Євангеліє. Крім цього, він мандрував Римською імперією, відкрив християнську школу та заперечував язичницькі вчення. Якось у Римі чоловік, на ім'я Крискент, звинуватив Юстина у багатьох неправдивих речах. У зв'язку з цим святого схопили й ув'язнили. Після цього Юстин загинув мученицькою смертю.
Що не можна робити
- Не слід рано прокидатися, бо тоді скоро захворієте.
- Не варто пліткувати, конфліктувати та заздрити.
- Не можна займатися ремонтом.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
Народні прикмети
- Якщо побачите веселку на небі, то очікуйте дощів.
- Якщо небо зоряне, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо надворі холодно, то влітку буде неврожай.
- Якщо вранці почуєте спів птахів, то найближчим часом буде тепло.
Що ще відзначають
Всесвітній день батьків. Його щорічно відзначають 1 червня. Це свято встановили у 2012 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. Головна мета Всесвітнього дня батьків – підкреслити роль сім'ї у формуванні загальнолюдських цінностей.