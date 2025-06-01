Яке церковне свято у неділю, 1 червня: чому сьогодні не можна рано прокидатися

1 червня віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа. Він проповідував християнство й допомагав вірянам.

У цей день наші предки проводили час разом з родиною. Про заборони й прикмети на 1 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Юстина Філософа

Він народився в симерійському місті Сихемі в родині язичників. Ще змалку Юстин відзначався глибоким розумом і любов'ю до знань. Вивчивши всі основні філософські школи, юнак зрозумів, що жодна з них не розкриває істини. Після розмови з одним старцем святий вирішив присвятити життя служінню Богу. Так, у 30-річному віці Юстин прийняв християнство і почав проповідувати Євангеліє. Крім цього, він мандрував Римською імперією, відкрив християнську школу та заперечував язичницькі вчення. Якось у Римі чоловік, на ім'я Крискент, звинуватив Юстина у багатьох неправдивих речах. У зв'язку з цим святого схопили й ув'язнили. Після цього Юстин загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити

Не слід рано прокидатися, бо тоді скоро захворієте.

Не варто пліткувати, конфліктувати та заздрити.

Не можна займатися ремонтом.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо побачите веселку на небі, то очікуйте дощів.

Якщо небо зоряне, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі холодно, то влітку буде неврожай.

Якщо вранці почуєте спів птахів, то найближчим часом буде тепло.

Що ще відзначають

Всесвітній день батьків. Його щорічно відзначають 1 червня. Це свято встановили у 2012 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. Головна мета Всесвітнього дня батьків – підкреслити роль сім'ї у формуванні загальнолюдських цінностей.