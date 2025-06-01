Головна мета Всесвітнього дня батьків – підкреслити роль сім'ї у формуванні загальнолюдських цінностей. У це свято заведено проводити час із рідними людьми та демонструвати їм свою любов і повагу.

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LifeStyle24 підготував щирі привітання зі Всесвітнім днем батьків у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм найріднішим та побажайте їм усього найкращого.

Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025: картинки, проза й вірші

Любі батьки! Вітаю вас зі святом та дякую вам за вашу невтомну працю, любов і підтримку, які ви завжди мені дарували. Ви мій приклад і натхнення. Бажаю вам здоров'я, щастя і багато радісних моментів. Нехай ваші серця завжди будуть сповнені теплом і любов'ю!

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Дорогі батьки! Хочу висловити свою безмежну вдячність за вашу любов, турботу та підтримку. Ви є прикладом сили, мудрості та відданості, і я завжди буду цінувати все, що ви зробили для мене. Бажаю вам міцного здоров'я, радості та щастя кожного дня. Дякую за все!

Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025 Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сердечно вітаю вас з Днем батьків! Ваші любов і підтримка завжди були моїм натхненням. Ви вклали в мене стільки тепла та турботи, і я безмежно вдячний/вдячна за все, що ви для мене зробили. Нехай ваше життя буде сповнене радістю, здоров'ям і щастям. Ви найкращі батьки у світі!

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Вітаю зі Всесвітнім днем батьків! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи й уваги від ваших дітей. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас у будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть одне одного і будьте щасливі!

Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025 Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025 / Колаж LifeStyle24

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Летять роки, як лебеді у вирі,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.

***
Наші милі й любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров'я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025 Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025 / Колаж LifeStyle24

***
Дякую я скажу сьогодні,
Батьки мої рідні,
За те, що життя мені подарували,
Здорові будьте, дорогі.
Уклін вам низький за турботу,
За теплоту, радість і силу,
За те, що ніжністю своєї
Мене в надлишку нагородили.

***
Бажаєм здоров'я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Нам, окрім вас, більш нічого не треба,
Хай бог береже вас, любі, весь час,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.