Головна мета Всесвітнього дня батьків – підкреслити роль сім'ї у формуванні загальнолюдських цінностей. У це свято заведено проводити час із рідними людьми та демонструвати їм свою любов і повагу.

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LifeStyle24 підготував щирі привітання зі Всесвітнім днем батьків у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм найріднішим та побажайте їм усього найкращого.

Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025: картинки, проза й вірші

Любі батьки! Вітаю вас зі святом та дякую вам за вашу невтомну працю, любов і підтримку, які ви завжди мені дарували. Ви мій приклад і натхнення. Бажаю вам здоров'я, щастя і багато радісних моментів. Нехай ваші серця завжди будуть сповнені теплом і любов'ю!

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Дорогі батьки! Хочу висловити свою безмежну вдячність за вашу любов, турботу та підтримку. Ви є прикладом сили, мудрості та відданості, і я завжди буду цінувати все, що ви зробили для мене. Бажаю вам міцного здоров'я, радості та щастя кожного дня. Дякую за все!

Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сердечно вітаю вас з Днем батьків! Ваші любов і підтримка завжди були моїм натхненням. Ви вклали в мене стільки тепла та турботи, і я безмежно вдячний/вдячна за все, що ви для мене зробили. Нехай ваше життя буде сповнене радістю, здоров'ям і щастям. Ви найкращі батьки у світі!

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Вітаю зі Всесвітнім днем батьків! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи й уваги від ваших дітей. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас у будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть одне одного і будьте щасливі!

Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025 / Колаж LifeStyle24

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Летять роки, як лебеді у вирі,

Життя іде, його не зупинить.

Прийми вітання наші щирі,

Ще до ста років зичимо прожить.

Хай будуть поруч віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть.

І сам Господь по милості наділить

Ще довгих літ, щасливу світлу путь.

***

Наші милі й любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров'я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.

Привітання зі Всесвітнім днем батьків 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Дякую я скажу сьогодні,

Батьки мої рідні,

За те, що життя мені подарували,

Здорові будьте, дорогі.

Уклін вам низький за турботу,

За теплоту, радість і силу,

За те, що ніжністю своєї

Мене в надлишку нагородили.

***

Бажаєм здоров'я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.