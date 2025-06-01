Главная цель Всемирного дня родителей – подчеркнуть роль семьи в формировании общечеловеческих ценностей. В этот праздник принято проводить время с родными людьми и демонстрировать им свою любовь и уважение.

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LifeStyle24 подготовил искренние поздравления со Всемирным днем отцов в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и пожелайте им всего наилучшего.

Поздравления со Всемирным днем родителей 2025: картинки, проза и стихи

Дорогие родители! Поздравляю вас с праздником и благодарю вас за ваш неутомимый труд, любовь и поддержку, которые вы всегда мне дарили. Вы мой пример и вдохновение. Желаю вам здоровья, счастья и много радостных моментов. Пусть ваши сердца всегда будут наполнены теплом и любовью!

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Дорогие родители! Хочу выразить свою безграничную благодарность за вашу любовь, заботу и поддержку. Вы являетесь примером силы, мудрости и преданности, и я всегда буду ценить все, что вы сделали для меня. Желаю вам крепкого здоровья, радости и счастья каждый день. Спасибо за все!

Поздравление со Всемирным днем родителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Сердечно поздравляю вас с Днем родителей! Ваши любовь и поддержка всегда были моим вдохновением. Вы вложили в меня столько тепла и заботы, и я бесконечно благодарен/благодарна за все, что вы для меня сделали. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, здоровьем и счастьем. Вы самые лучшие родители в мире!

Обратите внимание! Наша редакция уже рассказывала о том, когда будет День защиты детей в 2025 году.

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Поздравляю со Всемирным днем родителей! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания от ваших детей. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

Поздравление со Всемирным днем родителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Летять роки, як лебеді у вирі,

Життя іде, його не зупинить.

Прийми вітання наші щирі,

Ще до ста років зичимо прожить.

Хай будуть поруч віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть.

І сам Господь по милості наділить

Ще довгих літ, щасливу світлу путь.

***

Наші милі й любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров'я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.

Поздравление со Всемирным днем родителей 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Дякую я скажу сьогодні,

Батьки мої рідні,

За те, що життя мені подарували,

Здорові будьте, дорогі.

Уклін вам низький за турботу,

За теплоту, радість і силу,

За те, що ніжністю своєї

Мене в надлишку нагородили.

***

Бажаєм здоров'я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.