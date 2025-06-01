С 1998 года в Украине День защиты детей праздновали 1 июня. Однако недавно дата праздника изменилась, рассказывает LifeStyle24.
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Когда празднуют День защиты детей в 2025 году
30 мая 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый Указ “О Дне защиты детей”. Согласно документу, украинцы будут отмечать этот праздник не 1 июня, как обычно, а 20 ноября – во Всемирный день ребенка. Глава страны принял такое решение с целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка.
Впрочем, некоторые граждане пока продолжают поздравлять своих детей с праздником именно 1 июня. Поэтому наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете сохранить заранее и отправить родным.
Поздравления с Днем защиты детей 2025: картинки, проза и стихи
В этот особенный день, хочу поздравить не только детей, но и передать искреннюю благодарность родителям. Дорогие родители, вы самые большие герои для малышей. Пусть ваши дети растут в мире, окружены вашей нежностью и заботой, и каждый день наполняется радостью и веселыми моментами.
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Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы ваша душа всегда оставалась веселой и неутомимой, готовой радоваться каждому моменту жизни. Дети – это самое большое чудо, которое может быть в мире.
Поздравление с Днем защиты детей 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Со Всемирным праздником детей! Пусть ваши сердца наполняются теплом, нежностью и безграничной любовью. Пусть каждый день вашего детства будет как солнечный день без дождя, а счастье хранится как сокровище.
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Дети – это будущее. Из счастливых детей вырастают счастливые взрослые, которые способны сделать этот мир лучше. Пусть у каждого ребенка будет беззаботное детство, наполненное радостью и любовью.
Поздравление с Днем защиты детей 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Бажаємо нині вам багато
З Днем захисту дітей,
З вашим святом!
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Усім відомо на планеті –
Сенс життя – наші діти,
Захищати завжди їх потрібно
Від будь-якої напасті чужої!
Нехай ростуть у турботі, ласці,
На ніч чують тільки казки,
Відповідають нам добром,
Наповнюють сміхом дім!
Поздравление с Днем защиты детей 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Дуже гарне свято
Завітає влітку.
Принесе всім радість,
Сонце, сміх і світло.
Бо на перше червня
Діток ми вітаєм –
Хлопчиків, дівчаток.
Щастя їм бажаєм!
Бо для них сьогодні
Все, що є на світі.
Головне, щоб були
Щасливі всі діти!
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Дитинство наше – в нас одне,
І хай це кожен пам'ятає !
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає
Нехай не кривдить діточок.
Нехай не лає за провини.
Згадай! Дорослий – ти "синок"
Недавно був також дитиною.
Не раз нашкодив просто так,
Не раз не слухав маму й тата,
А ще дражнили всіх підряд …
Сестру, сусідів, свого брата.
Це все робив ти не зі зла,
Не з користі, чи лицемірства.
Робив це все – лише з добра,
Не мав у душі тоді ти звірства.
Тому любіть своїх дітей.
Учіть в любові світ пізнати.
Та у День захисту дітей
Навчіться їх не ображати!