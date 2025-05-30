30 мая 2025 года глава государства приказал установить другую дату для Дня защиты детей, который начиная с 1998 года праздновался в Украине 1 июня, передает 24 Канал.

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Что известно

С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и лучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка.

– говорится в указе президента.

Теперь День защиты детей в Украине перенесли на 20 ноября. Его объединили с другим праздником Всемирным днем ​​ребенка.

Кстати, скоро в Украине будут праздновать День отца, который официально установили в 2019 году. С тех пор его ежегодно отмечают в третье воскресенье июня по примеру многих стран мира. В этом году этот праздник приходится на 15 июня.