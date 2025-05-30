30 травня 2025 року глава держави наказав встановити іншу дату для Дня захисту дітей, який починаючи з 1998 року святкувався в Україні 1 червня, передає 24 Канал.

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Що відомо

З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об'єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада,

– йдеться в указі президента.

Отже, тепер День захисту дітей в Україні перенесли на 20 листопада. Його об'єднали з іншим святом Всесвітнім днем дитини.

До слова, незабаром в Україні святкуватимуть День батька, який офіційно встановили у 2019 році. Відтоді його щорічно відзначають у третю неділю червня, за прикладом багатьох країн світу. Цьогоріч це свято припадає на 15 червня.