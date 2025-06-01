З 1998 року в Україні День захисту дітей святкували 1 червня. Однак нещодавно дата свята змінилася, розповідає LifeStyle24.
Цікаво Зі Всесвітнім днем батьків 2025: теплі привітання у картинках і словах
Коли святкують День захисту дітей у 2025 році
30 травня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав новий Указ “Про День захисту дітей”. Згідно з документом, українці відзначатимуть це свято не 1 червня, як зазвичай, а 20 листопада – у Всесвітній день дитини. Очільник країни ухвалив таке рішення з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об'єднання зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини.
Втім, деякі громадяни поки продовжують вітати своїх дітей зі святом саме 1 червня. Тому наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете зберегти заздалегідь та надіслати найріднішим.
Привітання з Днем захисту дітей 2025: картинки, проза й вірші
У цей особливий день, хочу привітати не лише діток, а й передати щиру вдячність батькам. Дорогі батьки, ви найбільші герої для малюків. Нехай ваші діти ростуть у мирі, оточені вашою ніжністю та турботою, і кожен день наповнюється радістю й веселими моментами.
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Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю, щоб ваша душа завжди лишалася веселою і невтомною, готовою радіти кожному моменту життя. Діти – це найбільше диво, яке може бути у світі.
Привітання з Днем захисту дітей 2025 / Колаж LifeStyle24
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Зі Всесвітнім святом дітей! Нехай ваші серця наповнюються теплом, ніжністю і безмежною любов'ю. Нехай кожен день вашого дитинства буде як сонячний день без дощу, а щастя зберігається як скарб.
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Діти – це майбутнє. Зі щасливих дітей виростають щасливі дорослі, які здатні зробити цей світ кращим. Нехай у кожної дитини буде безтурботне дитинство, сповнене радістю і любов'ю.
Привітання з Днем захисту дітей 2025 / Колаж LifeStyle24
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Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Бажаємо нині вам багато
З Днем захисту дітей,
З вашим святом!
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Усім відомо на планеті –
Сенс життя – наші діти,
Захищати завжди їх потрібно
Від будь-якої напасті чужої!
Нехай ростуть у турботі, ласці,
На ніч чують тільки казки,
Відповідають нам добром,
Наповнюють сміхом дім!
Привітання з Днем захисту дітей 2025 / Колаж LifeStyle24
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Дуже гарне свято
Завітає влітку.
Принесе всім радість,
Сонце, сміх і світло.
Бо на перше червня
Діток ми вітаєм –
Хлопчиків, дівчаток.
Щастя їм бажаєм!
Бо для них сьогодні
Все, що є на світі.
Головне, щоб були
Щасливі всі діти!
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Дитинство наше – в нас одне,
І хай це кожен пам'ятає !
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає
Нехай не кривдить діточок.
Нехай не лає за провини.
Згадай! Дорослий – ти "синок"
Недавно був також дитиною.
Не раз нашкодив просто так,
Не раз не слухав маму й тата,
А ще дражнили всіх підряд …
Сестру, сусідів, свого брата.
Це все робив ти не зі зла,
Не з користі, чи лицемірства.
Робив це все – лише з добра,
Не мав у душі тоді ти звірства.
Тому любіть своїх дітей.
Учіть в любові світ пізнати.
Та у День захисту дітей
Навчіться їх не ображати!