У цей день наші предки проводили час разом з родиною. Про заборони й прикмети на 1 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Юстина Філософа

Він народився в симерійському місті Сихемі в родині язичників. Ще змалку Юстин відзначався глибоким розумом і любов'ю до знань. Вивчивши всі основні філософські школи, юнак зрозумів, що жодна з них не розкриває істини. Після розмови з одним старцем святий вирішив присвятити життя служінню Богу. Так, у 30-річному віці Юстин прийняв християнство і почав проповідувати Євангеліє. Крім цього, він мандрував Римською імперією, відкрив християнську школу та заперечував язичницькі вчення. Якось у Римі чоловік, на ім'я Крискент, звинуватив Юстина у багатьох неправдивих речах. У зв'язку з цим святого схопили й ув'язнили. Після цього Юстин загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити

  • Не слід рано прокидатися, бо тоді скоро захворієте.
  • Не варто пліткувати, конфліктувати та заздрити.
  • Не можна займатися ремонтом.
  • Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

  • Якщо побачите веселку на небі, то очікуйте дощів.
  • Якщо небо зоряне, то цьогоріч буде гарний врожай.
  • Якщо надворі холодно, то влітку буде неврожай.
  • Якщо вранці почуєте спів птахів, то найближчим часом буде тепло.

Що ще відзначають

Всесвітній день батьків. Його щорічно відзначають 1 червня. Це свято встановили у 2012 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. Головна мета Всесвітнього дня батьків – підкреслити роль сім'ї у формуванні загальнолюдських цінностей.