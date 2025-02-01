1 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна вживати алкоголь

1 лютого віряни вшановують пам'ять святого мученика Трифона. Він віддав власне життя за відданість Богу.

У цей день наші предки ходили в лазню та відпочивали. Про заборони й прикмети 1 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Трифона

Він народився у Фригії та ще з малих років здобув дар зцілення. Хлопець неодноразово допомагав нужденним і лікував хворих. Якось Трифон навіть врятував рідне село від голоду за допомогою молитви. Однак чоловік жив за часів правління імператора Некія, який переслідував християн. Дізнавшись про діяльність святого, він наказав його схопити. Трифона жорстоко катували та намагалися переконати зректися віри. Чоловік відмовився, за що був страчений. Тіло мученика спершу поховали у Кампсаді, але згодом перенесли до Риму.

Що не можна робити

Не слід вживати алкоголь та переїдати, бо тоді сильно захворієте.

Не можна сваритися, злитися та сперечатися.

Не рекомендується байдикувати та лінуватися.

Не варто розпочинати нову справу.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде сніг, то весна буде дощовою.

Якщо небо хмарне, то очікуйте потепління.

Якщо вдарить сильний мороз, то весна прийде пізно.

Якщо на небі добре видно зорі, то весна буде ранньою.

Що ще відзначають

Міжнародний день десерту. Його щорічно відзначають 1 лютого, починаючи з 2008 року. Тоді американська блогерка і кондитерка Енджі Дадлі приготувала десерт "кейк-попс" – цукерки на паличці. Про них жінка навіть написала книгу. У цей день проводяться різноманітні тематичні заходи, зокрема майстер-класи та змагання серед кондитерів.