В этот день наши предки ходили в баню и отдыхали. О запретах и приметах 1 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого мученика Трифона

Он родился во Фригии и еще с малых лет получил дар исцеления. Парень неоднократно помогал нуждающимся и лечил больных. Как-то Трифон даже спас родное село от голода с помощью молитвы. Однако мужчина жил во времена правления императора Некия, который преследовал христиан. Узнав о деятельности святого, он приказал его схватить. Трифона жестоко пытали и пытались убедить отречься от веры. Мужчина отказался, за что был казнен. Тело мученика сначала похоронили в Кампсаде, но впоследствии перенесли в Рим.

Что нельзя делать

Не следует употреблять алкоголь и переедать, потому что тогда сильно заболеете.

Нельзя ссориться, злиться и спорить.

Не рекомендуется бездельничать и лениться.

Не стоит начинать новое дело.

Народные приметы

Если сегодня выпадет снег, то весна будет дождливой.

Если небо облачное, то ожидайте потепления.

Если ударит сильный мороз, то весна придет поздно.

Если на небе хорошо видны звезды, то весна будет ранней.

Что еще отмечают

Международный день десерта. Его ежегодно отмечают 1 февраля, начиная с 2008 года. Тогда американская блогерка и кондитерка Энджи Дадли приготовила десерт "кейк-попс" – конфеты на палочке. О них женщина даже написала книгу. В этот день проводятся различные тематические мероприятия, в частности мастер-классы и соревнования среди кондитеров.