Яке церковне свято у понеділок, 10 березня: чому сьогодні не можна змінювати постільну білизну
- 10 березня вшановують пам'ять мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента, які загинули за відданість християнству.
- Крім цього, люди відзначають інше свято в Україні – День Державного Гімну.
10 березня віряни вшановують пам'ять мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента. Вони відмовилися поклонятися ідолам, через що загинули.
У цей день наші предки копали колодязі та ходили до лазні. Про заборони й прикмети на 10 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта та Крискента
Кодрат народився в ІІІ столітті, але втратив матір у ранньому віці. Протягом тривалого часу чоловік жив у пустелі, де познайомився з багатьма християнами. Святий заглибився у вивчення лікарської справи та досяг у ній успіху. Однак Кодрату подобалося також приділяти час молитві та Святому Письму. Настанови чоловіка приходили слухати різні люди, серед яких були Кипріян, Анект і Крискент. Втім, тоді до влади прийшов імператор Декій, який засуджував християнство та прагнув поширювати язичництво. Правитель дізнався про діяльність Кодрата, тому наказав його схопити разом з послідовниками. Хоч чоловіка і катували, він залишався відданим вірі та продовжував підтримувати інших християн. Згодом Кодрата та його послідовників вбили мечем.
Що не можна робити
- Не можна вирушати на риболовлю.
- Не варто змінювати постільну білизну, бо будете погано спати.
- Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
- Не слід пити алкоголь.
Народні прикмети
- Якщо журавлі вже прилетіли, то весна буде теплою.
- Якщо почуєте грозу, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо небо хмарне, то влітку часто дощитиме.
- Якщо надворі вітряно, то очікуйте негоди.
Що ще відзначають
День Державного Гімну України. Текст гімну затвердив Закон України "Про Державний Гімн України" 6 березня 2003 року. Однак офіційно свято заснував Кабінет Міністрів у грудні 2021-го. Слова до гімну написав поет Павло Чубинський, а музику – композитор Михайло Вербицький.