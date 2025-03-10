Яке церковне свято у понеділок, 10 березня: чому сьогодні не можна змінювати постільну білизну

10 березня віряни вшановують пам'ять мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента. Вони відмовилися поклонятися ідолам, через що загинули.

У цей день наші предки копали колодязі та ходили до лазні. Про заборони й прикмети на 10 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта та Крискента

Кодрат народився в ІІІ столітті, але втратив матір у ранньому віці. Протягом тривалого часу чоловік жив у пустелі, де познайомився з багатьма християнами. Святий заглибився у вивчення лікарської справи та досяг у ній успіху. Однак Кодрату подобалося також приділяти час молитві та Святому Письму. Настанови чоловіка приходили слухати різні люди, серед яких були Кипріян, Анект і Крискент. Втім, тоді до влади прийшов імператор Декій, який засуджував християнство та прагнув поширювати язичництво. Правитель дізнався про діяльність Кодрата, тому наказав його схопити разом з послідовниками. Хоч чоловіка і катували, він залишався відданим вірі та продовжував підтримувати інших християн. Згодом Кодрата та його послідовників вбили мечем.

Що не можна робити

Не можна вирушати на риболовлю.

Не варто змінювати постільну білизну, бо будете погано спати.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Не слід пити алкоголь.

Народні прикмети

Якщо журавлі вже прилетіли, то весна буде теплою.

Якщо почуєте грозу, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо небо хмарне, то влітку часто дощитиме.

Якщо надворі вітряно, то очікуйте негоди.

Що ще відзначають

День Державного Гімну України. Текст гімну затвердив Закон України "Про Державний Гімн України" 6 березня 2003 року. Однак офіційно свято заснував Кабінет Міністрів у грудні 2021-го. Слова до гімну написав поет Павло Чубинський, а музику – композитор Михайло Вербицький.