В этот день наши предки копали колодцы и ходили в баню. О запретах и приметах на 10 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента
Кодрат родился в III веке, но потерял мать в раннем возрасте. В течение длительного времени мужчина жил в пустыне, где познакомился со многими христианами. Святой углубился в изучение врачебного дела и достиг в нем успеха. Однако Кодрату нравилось также уделять время молитве и Священному Писанию. Наставления мужчины приходили слушать разные люди, среди которых были Киприан, Анект и Крискент. Впрочем, тогда к власти пришел император Декий, который осуждал христианство и стремился распространять язычество. Правитель узнал о деятельности Кодрата, поэтому приказал его схватить вместе с последователями. Хотя мужчину и пытали, он оставался преданным вере и продолжал поддерживать других христиан. Впоследствии Кодрата и его последователей убили мечом.
Что нельзя делать
- Нельзя отправляться на рыбалку.
- Не стоит менять постельное белье, потому что будете плохо спать.
- Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует пить алкоголь.
Народные приметы
- Если журавли уже прилетели, то весна будет теплой.
- Если услышите грозу, то в этом году будет хороший урожай.
- Если небо облачное, то летом часто будет идти дождь.
- Если на улице ветрено, то ожидайте непогоды.
Что еще отмечают
День Государственного Гимна Украины. Текст гимна утвердил Закон Украины "О Государственном Гимне Украины" 6 марта 2003 года. Однако официально праздник учредил Кабинет Министров в декабре 2021-го. Слова к гимну написал поэт Павел Чубинский, а музыку – композитор Михаил Вербицкий.