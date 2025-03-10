В этот день наши предки копали колодцы и ходили в баню. О запретах и приметах на 10 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента

Кодрат родился в III веке, но потерял мать в раннем возрасте. В течение длительного времени мужчина жил в пустыне, где познакомился со многими христианами. Святой углубился в изучение врачебного дела и достиг в нем успеха. Однако Кодрату нравилось также уделять время молитве и Священному Писанию. Наставления мужчины приходили слушать разные люди, среди которых были Киприан, Анект и Крискент. Впрочем, тогда к власти пришел император Декий, который осуждал христианство и стремился распространять язычество. Правитель узнал о деятельности Кодрата, поэтому приказал его схватить вместе с последователями. Хотя мужчину и пытали, он оставался преданным вере и продолжал поддерживать других христиан. Впоследствии Кодрата и его последователей убили мечом.

Что нельзя делать

Нельзя отправляться на рыбалку.

Не стоит менять постельное белье, потому что будете плохо спать.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует пить алкоголь.

Народные приметы

Если журавли уже прилетели, то весна будет теплой.

Если услышите грозу, то в этом году будет хороший урожай.

Если небо облачное, то летом часто будет идти дождь.

Если на улице ветрено, то ожидайте непогоды.

Что еще отмечают

День Государственного Гимна Украины. Текст гимна утвердил Закон Украины "О Государственном Гимне Украины" 6 марта 2003 года. Однако официально праздник учредил Кабинет Министров в декабре 2021-го. Слова к гимну написал поэт Павел Чубинский, а музыку – композитор Михаил Вербицкий.