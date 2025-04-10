Яке церковне свято у четвер, 10 квітня: чому сьогодні не можна займатися хатніми справами
- 10 квітня вшановується пам'ять святих мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія та інших.
- Сьогодні також відзначається День братів і сестер.
10 квітня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія і 36 інших. Вони жили в Африці та загинули через відданість християнству.
У цей день наші предки ходили до лісу та збирали лікарські рослини. Про заборони й прикмети на 10 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті мучеників Терентія, Африкана, Помпія, Максима та інших
Вони жили в III столітті в Африці за часів правління імператора Фортунатіана. Цар отримав указ від правителя Декія, який наказав усім громадянам приносити жертви язичницьким богам. Тому Фортунатіан зібрав народ і пригрозив страшними тортурами всім, хто відмовиться поклонятися ідолам. Однак сорок християн, на чолі зі святим Терентієм, відкрито заявили, що не зречуться Христа. Попри погрози та тортури, вони залишилися непохитними у власних поглядах. Одного разу імператор сказав кинути вірян до в'язниці та жорстоко їх катувати. У цей час християни почали молитися Богу, аж раптом язичницький храм зруйнувався. Розлючений Фортунатіан наказав стратити всіх мучеників.
Що не можна робити
- Не слід займатися хатніми справами, бо тоді привабите фінансові труднощі.
- Не варто виконувати важку фізичну роботу.
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не рекомендується розважатися та веселитися.
Народні прикмети
- Якщо надворі холодно, то влітку часто дощитиме.
- Якщо сьогодні сонячно, то можна починати сіяти пшеницю.
- Якщо на вулиці туманно, то очікуйте дощів.
- Якщо тепло ввечері, то влітку буде така ж погода.
Що ще відзначають
День братів і сестер. Його заснувала американка Клавдія Еварт. У ранньому віці жінка втратила брата і сестру, тому захотіла створити день, який би вшановував родинні зв'язки. Що цікаво, дату свята обрали невипадково – саме 10 квітня народилася покійна сестра Клавдії.