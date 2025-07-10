Яке церковне свято у четвер, 10 липня: чому сьогодні не можна носити чорний одяг
- 10 липня віряни вшановують пам'ять святого Антонія Печерського, засновника Києво-Печерського монастиря.
- Сьогодні також відзначають День племінниць і племінників.
10 липня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Антонія Печерського. Він заснував Києво-Печерський монастир.
У цей день наші предки допомагали нужденним і бідним. Про заборони й прикмети на 10 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого преподобного Антонія Печерського
Він народився у місті Любечі приблизно у 983 році. Антоній прийняв чернечий постриг на Святій Горі Афон, а згодом повернувся на Русь. Пізніше преподобний оселився в печері поблизу села Берестове, де познайомився з іншими ченцями, завдяки чому виникла обитель. Втім, якось Антоній захотів усамітнитися, тому передав керівництво монастирем ігумену Варлааму, а сам оселився в іншій печері, яка нині має його ім'я. Під час міжусобних княжих воєн Печерський переховувався у Чернігові. Відомо, що Антоній також мав дари зцілення та чудотворення. Перед своєю смертю преподобний благословив зведення Успенського собору, побудованого вже після його смерті в 1073 році.
Що не можна робити
- Не варто розповідати комусь свої плани.
- Не слід купатися у водоймах.
- Не рекомендується носити чорний одяг, бо притягнете невдачі.
- Не можна сваритися та сперечатися з рідними.
Народні прикмети
- Якщо почуєте грім, то протягом тижня буде погана погода.
- Якщо надворі не побачите росу, то скоро піде дощ.
- Якщо побачите зграю птахів, то осінь буде теплою.
- Якщо на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.
Що ще відзначають
День племінників і племінниць. Це неофіційне свято заснували у 2010 році. Головна мета цього дня – провести якомога більше часу з рідними людьми та подарувати їм свою любов.