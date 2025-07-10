У цей день наші предки допомагали нужденним і бідним. Про заборони й прикмети на 10 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого преподобного Антонія Печерського

Він народився у місті Любечі приблизно у 983 році. Антоній прийняв чернечий постриг на Святій Горі Афон, а згодом повернувся на Русь. Пізніше преподобний оселився в печері поблизу села Берестове, де познайомився з іншими ченцями, завдяки чому виникла обитель. Втім, якось Антоній захотів усамітнитися, тому передав керівництво монастирем ігумену Варлааму, а сам оселився в іншій печері, яка нині має його ім'я. Під час міжусобних княжих воєн Печерський переховувався у Чернігові. Відомо, що Антоній також мав дари зцілення та чудотворення. Перед своєю смертю преподобний благословив зведення Успенського собору, побудованого вже після його смерті в 1073 році.

Що не можна робити

Не варто розповідати комусь свої плани.

Не слід купатися у водоймах.

Не рекомендується носити чорний одяг, бо притягнете невдачі.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо почуєте грім, то протягом тижня буде погана погода.

Якщо надворі не побачите росу, то скоро піде дощ.

Якщо побачите зграю птахів, то осінь буде теплою.

Якщо на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають

День племінників і племінниць. Це неофіційне свято заснували у 2010 році. Головна мета цього дня – провести якомога більше часу з рідними людьми та подарувати їм свою любов.