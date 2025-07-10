В этот день наши предки помогали нуждающимся и бедным. О запретах и приметах на 10 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого преподобного Антония Печерского

Он родился в городе Любече примерно в 983 году. Антоний принял монашеский постриг на Святой Горе Афон, а затем вернулся на Русь. Позже преподобный поселился в пещере вблизи села Берестово, где познакомился с другими монахами, благодаря чему возникла обитель. Впрочем, как-то Антоний захотел уединиться, поэтому передал руководство монастырем игумену Варлааму, а сам поселился в другой пещере, которая ныне носит его имя. Во время междоусобных княжеских войн Печерский скрывался в Чернигове. Известно, что Антоний также имел дары исцеления и чудотворения. Перед своей смертью преподобный благословил возведение Успенского собора, построенного уже после его смерти в 1073 году.

Что нельзя делать

Не стоит рассказывать кому-то свои планы.

Не следует купаться в водоемах.

Не рекомендуется носить черную одежду, потому что притянете неудачи.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если услышите гром, то в течение недели будет плохая погода.

Если на улице не увидите росу, то скоро пойдет дождь.

Если увидите стаю птиц, то осень будет теплой.

Если на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают

День племянников и племянниц. Этот неофициальный праздник учредили в 2010 году. Главная цель этого дня – провести как можно больше времени с родными людьми и подарить им свою любовь.