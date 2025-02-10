Яке церковне свято у понеділок, 10 лютого: чому сьогодні не можна носити чорні речі
- 10 лютого віряни вшановують пам'ять преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського.
- Сьогодні також святкують Міжнародний день аравійського леопарда, встановлений ООН.
10 лютого віряни вшановують пам'ять преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського. Він ніколи не відмовляв у допомозі бідним і нужденним.
У цей день наші предки готували їжу для домовика, щоб той був слухняним протягом року. Про заборони й прикмети 10 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
Не пропустіть Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці
День пам'яті преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського
Він народився у Смоленську. Прохор вирішив присвятити своє життя служінню Богові, тому прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. Чоловік дотримувався посту та багато молився. Святий неодноразово допомагав бідним і нужденним. Якось настав голод, тому Прохор почав готувати хліб і роздавати його людям. За переказами, чоловік міг перетворювати попіл на сіль лише за допомогою свого дару чудотворення. Преподобний відійшов у вічність у 1107 році. Його поховали у Ближніх печерах.
Що не можна робити
- Не варто лихословити та конфліктувати.
- Не рекомендується справляти весілля.
- Не слід носити чорні речі, бо тоді притягнете невдачі.
- Не можна переїдати.
Народні прикмети
- Якщо почуєте спів дроздів, то весна буде ранньою.
- Якщо сьогодні піде дощ, то навесні також часто дощитиме.
- Якщо вдарив мороз, то в березні буде мінлива погода.
- Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте потепління.
Що ще відзначають
Міжнародний день аравійського леопарда. Це свято почали відзначати лише з 2023 року. Що цікаво, цей день запровадила Генеральна Асамблея ООН з метою нагадати людям про важливість збереження роду аравійських леопардів.