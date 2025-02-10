Яке церковне свято у понеділок, 10 лютого: чому сьогодні не можна носити чорні речі

10 лютого віряни вшановують пам'ять преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського. Він ніколи не відмовляв у допомозі бідним і нужденним.

У цей день наші предки готували їжу для домовика, щоб той був слухняним протягом року. Про заборони й прикмети 10 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського

Він народився у Смоленську. Прохор вирішив присвятити своє життя служінню Богові, тому прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. Чоловік дотримувався посту та багато молився. Святий неодноразово допомагав бідним і нужденним. Якось настав голод, тому Прохор почав готувати хліб і роздавати його людям. За переказами, чоловік міг перетворювати попіл на сіль лише за допомогою свого дару чудотворення. Преподобний відійшов у вічність у 1107 році. Його поховали у Ближніх печерах.

Що не можна робити

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується справляти весілля.

Не слід носити чорні речі, бо тоді притягнете невдачі.

Не можна переїдати.

Народні прикмети

Якщо почуєте спів дроздів, то весна буде ранньою.

Якщо сьогодні піде дощ, то навесні також часто дощитиме.

Якщо вдарив мороз, то в березні буде мінлива погода.

Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають

Міжнародний день аравійського леопарда. Це свято почали відзначати лише з 2023 року. Що цікаво, цей день запровадила Генеральна Асамблея ООН з метою нагадати людям про важливість збереження роду аравійських леопардів.