В этот день наши предки готовили еду для домового, чтобы тот был послушным в течение года. О запретах и приметах 10 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского
Он родился в Смоленске. Прохор решил посвятить свою жизнь служению Богу, поэтому принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Мужчина соблюдал пост и много молился. Святой неоднократно помогал бедным и нуждающимся. Как-то наступил голод, поэтому Прохор начал готовить хлеб и раздавать его людям. По преданию, мужчина мог превращать пепел в соль лишь с помощью своего дара чудотворения. Преподобный отошел в вечность в 1107 году. Его похоронили в Ближних пещерах.
Что нельзя делать
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется справлять свадьбы.
- Не следует носить черные вещи, потому что тогда притянете неудачи.
- Нельзя переедать.
Народные приметы народные приметы
- Если услышите пение дроздов, то весна будет ранней.
- Если сегодня пойдет дождь, то весной также часто будет дождливо.
- Если ударил мороз, то в марте будет переменчивая погода.
- Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте потепления.
Что еще отмечают
Международный день аравийского леопарда. Этот праздник начали отмечать только с 2023 года. Что интересно, этот день ввела Генеральная Ассамблея ООН с целью напомнить людям о важности сохранения рода аравийских леопардов.