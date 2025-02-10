В этот день наши предки готовили еду для домового, чтобы тот был послушным в течение года. О запретах и приметах 10 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского

Он родился в Смоленске. Прохор решил посвятить свою жизнь служению Богу, поэтому принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Мужчина соблюдал пост и много молился. Святой неоднократно помогал бедным и нуждающимся. Как-то наступил голод, поэтому Прохор начал готовить хлеб и раздавать его людям. По преданию, мужчина мог превращать пепел в соль лишь с помощью своего дара чудотворения. Преподобный отошел в вечность в 1107 году. Его похоронили в Ближних пещерах.

Что нельзя делать

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется справлять свадьбы.

Не следует носить черные вещи, потому что тогда притянете неудачи.

Нельзя переедать.

Народные приметы народные приметы

Если услышите пение дроздов, то весна будет ранней.

Если сегодня пойдет дождь, то весной также часто будет дождливо.

Если ударил мороз, то в марте будет переменчивая погода.

Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте потепления.

Что еще отмечают

Международный день аравийского леопарда. Этот праздник начали отмечать только с 2023 года. Что интересно, этот день ввела Генеральная Ассамблея ООН с целью напомнить людям о важности сохранения рода аравийских леопардов.