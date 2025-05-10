Яке церковне свято у суботу, 10 травня: чому сьогодні не можна пити багато алкоголю
- 10 травня віряни вшановують пам'ять святого апостола Симона Зилота.
- Сьогодні також відзначають Всесвітній день руху для здоров'я.
10 травня віряни вшановують пам'ять святого апостола Симона Зилота. Він проповідував християнство у багатьох країнах світу та загинув мученицькою смертю.
У цей день наші предки працювали на городі. Про заборони й прикмети на 10 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті апостола Симона Зилота
Про життя святого збереглося небагато інформації до наших часів. Однак відомо, що він народився у селі Кані Галілейській і був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Симон мав прізвиська Кананіт і Зилот, які вказують на його походження або на дотримання юдейського закону. Що цікаво, перше диво Сина Божого, а саме перетворення води на вино, сталося в будинку Симона. За переказами, у день П'ятдесятниці апостол здобув дар Святого Духа. Після цього Симон вирушив проповідувати християнське вчення в Юдею, Єгипет, Лівію та Велику Британію. Відомо, що чоловік загинув мученицькою смертю.
Що не можна робити
- Не слід байдикувати та лінуватися.
- Не можна здійснювати дорогі покупки.
- Не варто ображати інших та бажати їм зла.
- Не рекомендується пити багато алкоголю, бо привабите смерть у родину.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то така ж погода буде і влітку.
- Якщо побачите веселку, то цьогоріч буде щедрий врожай меду.
- Якщо на траві лежатиме роса, то буде гарний врожай фруктів.
- Якщо почуєте грім, то в червні буде холодно.
Що ще відзначають
Всесвітній день руху для здоров'я. Його щорічно відзначають 10 травня. Це свято встановили у 2003 році за ініціативою країн, які входять у Всесвітню організацію охорони здоров'я. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність людей про важливість фізичної активності у житті.
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