У цей день наші предки працювали на городі. Про заборони й прикмети на 10 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті апостола Симона Зилота

Про життя святого збереглося небагато інформації до наших часів. Однак відомо, що він народився у селі Кані Галілейській і був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Симон мав прізвиська Кананіт і Зилот, які вказують на його походження або на дотримання юдейського закону. Що цікаво, перше диво Сина Божого, а саме перетворення води на вино, сталося в будинку Симона. За переказами, у день П'ятдесятниці апостол здобув дар Святого Духа. Після цього Симон вирушив проповідувати християнське вчення в Юдею, Єгипет, Лівію та Велику Британію. Відомо, що чоловік загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити

Не слід байдикувати та лінуватися.

Не можна здійснювати дорогі покупки.

Не варто ображати інших та бажати їм зла.

Не рекомендується пити багато алкоголю, бо привабите смерть у родину.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то така ж погода буде і влітку.

Якщо побачите веселку, то цьогоріч буде щедрий врожай меду.

Якщо на траві лежатиме роса, то буде гарний врожай фруктів.

Якщо почуєте грім, то в червні буде холодно.

Що ще відзначають

Всесвітній день руху для здоров'я. Його щорічно відзначають 10 травня. Це свято встановили у 2003 році за ініціативою країн, які входять у Всесвітню організацію охорони здоров'я. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність людей про важливість фізичної активності у житті.

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