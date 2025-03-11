11 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна думати про майбутнє

11 березня віряни вшановують пам'ять святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. За життя він написав багато релігійних творів, зокрема "Житіє преподобної Марії Єгипетської" та "Пояснення на Літургію".

У цей день наші предки будували та встановлювали годівнички для птахів. Про заборони й прикмети на 11 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Не пропустіть Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського

Він народився в Дамаску та ще з ранніх років почався захоплюватися вивченням наук. Через деякий час Софроній почав жити в Єрусалимі, де почав подорожувати монастирями разом з ієромонахом Іоанном. Згодом святі вирушили в Антіохію та Єгипет, адже намагалися врятуватись від перських набігів. Якось Софроній сильно захворів, але відданість вірі дозволила йому вилікуватися. За переказами, у 634 році його обрали патріархом Єрусалима. Чоловік продовжував служити на благо церкви до самої смерті.

Що не можна робити

Не варто думати про майбутнє, бо тоді заплановане не здійсниться.

Не слід сперечатися та сваритися з рідними.

Не рекомендується починати робити нові справи.

Не можна переїдати.

Народні прикмети

Якщо побачите зграю птахів, то незабаром буде холодно.

Якщо надворі вітряно, то очікуйте потепління.

Якщо на небі добре видно зорі, то влітку рідко дощитиме.

Якщо птахи вже повернулися з теплих країв, то цьогоріч буде рясний врожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день сантехніка. Його заснували у 2010 році за ініціативою Всесвітньої ради сантехніків. Головна мета цього свята – нагадати людям про важливість цієї професії у сучасному світі.