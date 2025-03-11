У цей день наші предки будували та встановлювали годівнички для птахів. Про заборони й прикмети на 11 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського

Він народився в Дамаску та ще з ранніх років почався захоплюватися вивченням наук. Через деякий час Софроній почав жити в Єрусалимі, де почав подорожувати монастирями разом з ієромонахом Іоанном. Згодом святі вирушили в Антіохію та Єгипет, адже намагалися врятуватись від перських набігів. Якось Софроній сильно захворів, але відданість вірі дозволила йому вилікуватися. За переказами, у 634 році його обрали патріархом Єрусалима. Чоловік продовжував служити на благо церкви до самої смерті.

Що не можна робити

  • Не варто думати про майбутнє, бо тоді заплановане не здійсниться.
  • Не слід сперечатися та сваритися з рідними.
  • Не рекомендується починати робити нові справи.
  • Не можна переїдати.

Народні прикмети

  • Якщо побачите зграю птахів, то незабаром буде холодно.
  • Якщо надворі вітряно, то очікуйте потепління.
  • Якщо на небі добре видно зорі, то влітку рідко дощитиме.
  • Якщо птахи вже повернулися з теплих країв, то цьогоріч буде рясний врожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день сантехніка. Його заснували у 2010 році за ініціативою Всесвітньої ради сантехніків. Головна мета цього свята – нагадати людям про важливість цієї професії у сучасному світі.