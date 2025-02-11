11 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна виганяти кішок на вулицю

11 лютого віряни вшановують пам'ять святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. Він був відомий своїм праведним життям.

У цей день наші предки намагалися не виходити з дому ввечері, бо вірили, що на вулиці панують злі духи. Про заборони й прикмети 11 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті священномученика Власія

Він був єпископом Севастійським, який віддано служив Богу. Чоловік неодноразово допомагав нужденним, відвідував ув'язнених і підтримував мучеників. Коли розпочалися гоніння на християн, Власій ховався на горі Аргеос. Там святий зцілював хворих тварин, поки про його схованку не дізналися язичники. Після цього чоловіка схопили, жорстоко побили та кинули у в'язницю. Згодом Власій зазнав страшних мук, а перед смертю молився про весь світ. Святому відтяли голову, а його мощі перенесли під час хрестових походів.

Що не можна робити

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не варто виганяти кішок на вулицю, бо тоді привабите нечисту силу в дім.

Не рекомендується вживати алкоголь і курити.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде багато снігу, то весна буде холодною.

Якщо побачите надворі бурульки, то весна прийде пізно.

Якщо почуєте грім, то скоро буде вітряно.

Якщо на небі добре видно зорі, то влітку часто дощитиме.

Що ще відзначають

Міжнародний день жінок і дівчаток у науці. Це свято почали відзначати у 2015 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Головна мета дня – досягти гендерної рівності та розширити права і можливості жінок.