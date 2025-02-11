В этот день наши предки старались не выходить из дома вечером, потому что верили, что на улице царят злые духи. О запретах и приметах 11 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти священномученика Власия
Он был епископом Севастийским, который преданно служил Богу. Мужчина неоднократно помогал нуждающимся, посещал заключенных и поддерживал мучеников. Когда начались гонения на христиан, Власий укрывался на горе Аргеос. Там святой исцелял больных животных, пока о его тайнике не узнали язычники. После этого мужчину схватили, жестоко избили и бросили в тюрьму. Впоследствии Власий претерпел страшные мучения, а перед смертью молился обо всем мире. Святому отсекли голову, а его мощи перенесли во время крестовых походов.
Что нельзя делать
- Не следует сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не стоит выгонять кошек на улицу, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.
- Не рекомендуется употреблять алкоголь и курить.
Народные приметы
- Если сегодня выпадет много снега, то весна будет холодной.
- Если увидите на улице сосульки, то весна придет поздно.
- Если услышите гром, то скоро будет ветрено.
- Если на небе хорошо видны звезды, то летом часто будет дождливо.
Что еще отмечают
Международный день женщин и девочек в науке. Этот праздник начали отмечать в 2015 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Главная цель дня – достичь гендерного равенства и расширить права и возможности женщин.